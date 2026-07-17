"V": »Haben unseren Fußball umgestellt« - Kirchgessner nach Erlbach Der SSV Eggenfelden ist in der Landesliga Südost der niederbayerische Einzelkämpfer von Thomas Seidl · Heute, 12:15 Uhr · 0 Leser

Mit Daniel Blindhuber steht ein neuer Chefanweiser an der Seitenlinie des SSV Eggenfelden – Foto: Charly Becherer

Nach zwei Jahren in der Landesliga Mitte ist der SSV Eggenfelden wieder in die Südost-Staffel eingruppiert worden, die der "V" bereits zwischen 2021 und 2024 angehörte. Ihr "Comeback"-Match in der altbekannten Umgebung bestreiten die Rottaler am Sonntag-Mittag (Anstoß: 12:30 Uhr) beim FC Schwabing, der in der Vorsaison eine ordentlichen achten Tabellenplatz belegte. Bei den Gästen hat sich im Kader einiges getan und mit Daniel Blindhuber steht ein neuer Übungsleiter auf der Kommandobrücke, der seinem Gefolge eine neue Herangehensweise eingeimpft hat.

"Wir haben unseren Fußball umgestellt, haben deutlich mehr Tempo in der Mannschaft. Umschaltmomente und aggressives Pressing spielen bei uns künftig eine deutlich größere Rolle wie zuvor. Die Jungs haben in der Vorbereitung super mitgezogen, die Trainingseinheiten waren richtig gut und die Stimmung in der Truppe ist hervorragend", berichtet Eggenfeldens Sportlicher Leiter Joe Stinglhammer. Die Umgruppierung ist für den erfahrenen Funktionär kein Drama: "Klar, waren die vielen Niederbayern-Derbys schön. In der Landesliga Südost haben wir aber kürzere Fahrtstrecken und wir sind halt nun mal ein Randverein. Daher ist alles gut."





So., 19.07.2026, 12:30 Uhr FC Schwabing 56 FC Schwabing SSV Eggenfelden Eggenfelden 12:30 live PUSH