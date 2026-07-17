"V": »Haben unseren Fußball umgestellt« - Kirchgessner nach Erlbach

Nach zwei Jahren in der Landesliga Mitte ist der SSV Eggenfelden wieder in die Südost-Staffel eingruppiert worden, die der "V" bereits zwischen 2021 und 2024 angehörte. Ihr "Comeback"-Match in der altbekannten Umgebung bestreiten die Rottaler am Sonntag-Mittag (Anstoß: 12:30 Uhr) beim FC Schwabing, der in der Vorsaison eine ordentlichen achten Tabellenplatz belegte. Bei den Gästen hat sich im Kader einiges getan und mit Daniel Blindhuber steht ein neuer Übungsleiter auf der Kommandobrücke, der seinem Gefolge eine neue Herangehensweise eingeimpft hat.
"Wir haben unseren Fußball umgestellt, haben deutlich mehr Tempo in der Mannschaft. Umschaltmomente und aggressives Pressing spielen bei uns künftig eine deutlich größere Rolle wie zuvor. Die Jungs haben in der Vorbereitung super mitgezogen, die Trainingseinheiten waren richtig gut und die Stimmung in der Truppe ist hervorragend", berichtet Eggenfeldens Sportlicher Leiter Joe Stinglhammer. Die Umgruppierung ist für den erfahrenen Funktionär kein Drama: "Klar, waren die vielen Niederbayern-Derbys schön. In der Landesliga Südost haben wir aber kürzere Fahrtstrecken und wir sind halt nun mal ein Randverein. Daher ist alles gut."
Der Partie beim FC Schwabing blickt Stinglhammer erwartungsfroh und optimistisch entgegen: "Wir sind top auf den Gegner vorbereitet und haben einen klaren Plan. Uns ist bewusst, dass das gleich eine echte Hausnummer wird. Nichtsdestotrotz fahren wir nach Schwabing, um dort zu gewinnen." Nicht mithelfen können bei diesem Vorhaben Yannik Doriat, Leroy Horländer, Laurenz Bockhardt und David Miladinovic. Unter der Woche gab es noch einen überraschenden Abgang: Der erst im Sommer vom FC Töging gekommene Erich Kirchgessner wechselt zum vom Verletzungspech gebeutelten Bayernligisten SV Erlbach, für den er schon zwischen 2023 und 2025 aktiv war. Der zuletzt beruflich im Ausland weilende Kapitän Simon Schie ist wieder einsatzbereit.