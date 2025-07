»V« gewinnt »brutales Spiel« mit 5:1 - »Spiele« in Torlaune

Peter Gallmaier (Trainer, Bogen): "Über 90 Minuten gesehen eine verdiente Niederlage. Bad Kötzting war uns einfach in der Aggressivität, im Willen, in allen Belangen einen Schritt voraus war. Wir haben heute überhaupt nicht die Leistung gezeigt, die wir zeigen könnten. Der Sieg ist deshalb verdient!"

Christian Most (Trainer, Ettmannsdorf): "Brutales Spiel! Wenn mir in der 60. Minute einer sagt, dass wir das Ding 1:5 verlieren, hätte ich ihn verrückt erklärt. Denn bis dahin haben wir eigentlich eine sehr gute Leistung gezeigt. Wir hatten mehr Spielanteile und ein klares Chancenplus - u.a. mit Pfostentreffer und aberkanntes Abseitstor. Das 2:1 fiel mehr oder weniger aus dem Nichts. Im Anschluss wollten wir unbedingt den Ausgleich machen, waren aber zu wild - und kassieren das 1:3. Die Gelb-Rote Karte noch - und das Spiel war so dermaßen gebrochen. So in dieser Höhe darf uns das nicht passieren."

Fred van Bergen (Teammanager, Eggenfelden): "Wir sind eigentlich gut in das Spiel gekommen. Die Führung war deshalb auch verdient. Wir haben aber auch einiges zugelassen. Ettmannsdorf ist stark, körperlich robust - haben sie den Ball, wird es gefährlich. Schwandorf wurde immer stärker. Das 1:1 zur Pause war dann etwas glücklich. Nach der Pause haben wir dem Gegner komplett die Schneid abgekauft. Das 2:1 war für die so etwas wie ein Nackenstoß. Wir haben es aber auch überragend gespielt. Absolut verdienter Sieg - aufgrund der 2. Halbzeit."



Walter Kirschner (Co-Spielertrainer, Passau): "Definitiv ein verdienter Sieg! Wir haben gewusst, dass wir einen tiefstehenden Gegner erwarten dürfen und sind gut in die Partie gekommen. Wir haben unsere Spielphilosophie gefunden und durchgezogen. Die Führung war verdient, wir hätten aber auch den ein oder anderen Nadelstich mehr setzen können - wenn wir es ruhiger ausspielen. Nach der Pause das komplette Gegenteil: Ein komplettes Harakiri-Spiel mit wenig Niveau. Gott sei Dank konnten wir auf den Ausgleich noch einmal antworten."

Benjamin Urban (Spielertrainer, Luhe-Wildenau): "Bad Abbach ist eigentlich besser ins Spiel gekommen. Da hatten wir einige knifflige Situationen zu überstehen. Wir haben uns aber in das Spiel hinein gearbeitet. In der ersten Halbzeit waren wir die Nuancen effektiver. In Summe haben wir verdient gewonnen."