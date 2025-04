"V" chancenlos: Lam meldet sich im Rennen um Platz 2 zurück

Der Trip in Bayerischen Wald in den wunderschönen Lamer Winkel, für den SSV Eggenfelden war er am Dienstagabend keine Reise wert. Vom Anpfiff weg lief nicht viel zusammen bei den Rottalern. Keine zwei Minuten waren vor 350 Zuschauern absolviert, da zappelte die Kugel auch schon im Netz der Gäste. Markus Koller wurde über rechts geschickt, drang in den Sechzehner ein und hämmerte die Kugel zum 1:0 unter den Giebel (2.). Noch vor der Pause zogen die "Osserbuam" durch weitere Treffer von Simon Loderbauer und erneut Markus Koller auf 3:0 davon. Kurz nach der Pause verwandelte Lukas Pritzl einen Foulelfmeter zum 4:0 (49.) und die berühmte Messe war damit früh gelesen.Lams Coach Lorenz Kowalski war nach Schlusspfiff erleichtert: "Schön, dass wir nach zuletzt mehreren sieglosen Spielen mal wieder einen Dreier einfahren konnten. Das tut gut. Das frühe 1:0 hat uns natürlich in die Karten gespielt. Eggenfelden fährt hier unter der Woche eineinhalb Stunden her, und dann liegst du nach eineinhalb Minuten schon hinten, das ist natürlich beschissen. Ist uns aber in dieser Saison auch schon passiert in Dingolfing. Wir konnten heute über 90 Minuten Druck ausüben und haben letztlich souverän wie verdient gewonnen."

Die "Osserbuam" sind damit wieder mittendrin im ultraspannenden Rennen um Platz zwei. Am kommenden Wochenende wartet der Kracher in Schwandorf-Ettmansdorf auf die Lamer. "Wir fahren ohne Druck nach Ettmannsdorf, wollen aber natürlich auch dort was mitnehmen", so Kowalski abschließend. Eggenfelden hat nach einer schwachen Vorstellung den Klassenerhalt rechnerisch immer noch nicht sicher.

Alles auf einen Blick:

SpVgg Lam: Maximilian Weber, Daniel Gschwendtner, Tobias Koller, Luca Schmid, Simon Loderbauer, Lukas Pritzl, Moritz Seidel (62. Dominik Pongratz), Václav Uzlik, Franz-Xaver Wendl, Niklas Maimer (62. Jonas Wittenzellner), Tim Welter - Trainer: Lorenz Kowalski

SSV Eggenfelden: Peter Berg, Manasse Francisco, Michel Schiedermair, Alessandro Marrazzo, Raphael Schmidhuber (53. Marian Serban), Tobias Huber, Nico Reitberger, Ankido Abraham, Yehor Kosiachenko (53. Blin Kelmendi), David Miladinovic (53. Leroy Horländer), Martin Stoller - Trainer: Tobias Huber

Schiedsrichter: Simon Küblböck (Untergriesbach) - ZS: 350

Tore: 1:0 Markus Koller (2.), 2:0 Simon Loderbauer (35.), 3:0 Markus Koller (39.), 4:0 Lukas Pritzl (49. Foulelfmeter)