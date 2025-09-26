»V« bringt PS nicht aufs Feld - Teisbach einmal mehr unglücklich

Joe Stinglhammer (Sportlicher Leiter, Eggenfelden): "Dominanter kann man eigentlich nicht spielen - nur müssen wir lernen, solche Spiele auch in einen Sieg umzumünzen. Solche Prozesse sind Teil der Entwicklung einer jungen Mannschaft. Bad Abbach ist nach einer Ecke, die sehr schlecht verteidigt worden ist, praktisch mit der ersten Gelegenheit in Führung gegangen. Total unerwartet! Erst nach der Pause konnten wir uns davon erholen: Wir haben uns Torchancen erarbeitet und den Ausgleich via Elfmeter verschossen. Es folgten die großen Möglichkeiten... Und dann, wie es kommen will: Alessandro Marrazzo stellt sich in den Dienst der Mannschaft, zieht die Notbremse... Es ist ok. Die Personaldecke wird dünner. Wir haben die PS - müssen sie aber auf das Feld bringen."

Sepp Schuderer (Sportlicher Leiter, Bad Abbach): "Trotz eines kleinen Kaders haben wir bei einem starken Gegner einen Punkt mitgenommen. Der Teilerfolg geht in Ordnung - aufgrund der Disziplin der Mannschaft. Großes Lob - so darf und kann es weitergehen."