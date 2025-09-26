»V« bringt PS nicht aufs Feld - Teisbach einmal mehr unglücklich

Freitag in der Landesliga Mitte, der 13. Spieltag: Eggenfelden und Bad Kötzting sowie die beiden Aufsteiger Bad Abbach und Teisbach waren gefordert. Und das ist dabei zustande gekommen. Der Überblick...
Joe Stinglhammer (Sportlicher Leiter, Eggenfelden): "Dominanter kann man eigentlich nicht spielen - nur müssen wir lernen, solche Spiele auch in einen Sieg umzumünzen. Solche Prozesse sind Teil der Entwicklung einer jungen Mannschaft. Bad Abbach ist nach einer Ecke, die sehr schlecht verteidigt worden ist, praktisch mit der ersten Gelegenheit in Führung gegangen. Total unerwartet! Erst nach der Pause konnten wir uns davon erholen: Wir haben uns Torchancen erarbeitet und den Ausgleich via Elfmeter verschossen. Es folgten die großen Möglichkeiten... Und dann, wie es kommen will: Alessandro Marrazzo stellt sich in den Dienst der Mannschaft, zieht die Notbremse... Es ist ok. Die Personaldecke wird dünner. Wir haben die PS - müssen sie aber auf das Feld bringen."
Sepp Schuderer (Sportlicher Leiter, Bad Abbach): "Trotz eines kleinen Kaders haben wir bei einem starken Gegner einen Punkt mitgenommen. Der Teilerfolg geht in Ordnung - aufgrund der Disziplin der Mannschaft. Großes Lob - so darf und kann es weitergehen."
Konrad Früchtl (Trainer, Kötzting): "In einem kampfbetonten Spiel haben wir in Summe verdient die Oberhand behalten. Wieder einmal haben wir klarste Möglichkeiten nicht genutzt, um das Spiel früher auf unsere Seite zu ziehen. Und dann hat der Gegner natürlich alles probiert - und hatten hinten raus Glück. Dennoch ein verdienter Sieg!"
Florian Baumgart (Trainer, Teisbach): "In der ersten Halbzeit haben wir einmal zu zögerlich agiert und Bad Kötzting hat diese Situation eiskalt bestraft. Im zweiten Durchgang haben wir einen sehr mutigen Auftritt gezeigt, der beinahe mit dem Ausgleich in der Endphase des Spiels belohnt worden wäre. Die letzten Minuten haben wir alles nach vorne geworfen und ordentlich Druck aufgebaut, aber eben nicht getroffen - das 2:0 war dann die logische Konsequenz. Ein Punkt wäre für uns heute drin gewesen. Glückwunsch an Bad Kötzting!"