Uwe Niebusch übernimmt beim Hagener SV

Uwe Niebusch übernimmt den Hagener SV – Foto: Fupa

Der Hagener SV hat Uwe Niebusch als neuen Trainer der 1. Herrenmannschaft verpflichtet. Der erfahrene Fußballtrainer wird das Team zur kommenden Saison übernehmen und den sportlichen Neustart in der Kreisliga Süd begleiten.

Niebusch war zuletzt bei RW Sutthausen tätig. Dort führte er die Mannschaft aus der Kreisklasse in die Kreisliga und etablierte den Verein anschließend im oberen Tabellenbereich. Mit seiner Erfahrung und seiner Kenntnis der Kreisliga Süd verbindet der Hagener SV die Hoffnung auf eine positive sportliche Entwicklung.

„Wir im Verein sind schnell auf Uwe gekommen, weil er die Kreisliga Süd aus dem Effeff kennt und die Erfahrung mitbringt, die wir nun brauchen. Gerade unsere jungen Spieler wird Uwe auf ein nächstes Level verbessern. Wir freuen uns auf Uwe und Uwe freut sich auf die Aufgabe bei uns, das matched“, sagte Fußballobmann Torben Plogmann.