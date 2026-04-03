Uwe Koschinat muss vor dem Derby in der Defensive umstellen

3. Liga: Rot-Weiss Essen steht mit 55 Punkten auf dem zweiten Rang, während der MSV Duisburg mit 54 auf dem vierten Platz verweilt. Am kommenden Spieltag kommt es zum direkten Aufeinandertreffen beider Vereine. Für beide Teams geht es um weit mehr als nur drei Punkte – es geht um ein wichtiges Signal im Saisonendspurt. Am kommenden Samstag wird die Partie um 16:30 Uhr im Stadion an der Hafenstraße angepfiffen. RWE-Cheftrainer Uwe Koschinat muss derweil in der Defensive rotieren.
Schon unter der Woche verstand jeder RWE-Spieler, wie wichtig dieses Derby für die Anhänger ist. Rund 100 Fans besuchten das öffentliche Training am Mittwoch und stimmten sich für den kommenden Spieltag ein.
Einen kleinen Dämpfer gab es allerdings für diejenigen, die es mit RWE halten. Top-Torjäger Marek Janssen, der in der aktuellen Saison schon 13 mal erfolgreich war, konnte auch beim klaren 4:0-Testspielerfolg gegen den VfL Bochum nicht mitwirken. Ob der 28-Jährige bis zum Derby fit genug ist, bleibt abzuwarten.
Doch die Essener zeigten auch schon beim 2:1-Auswärtserfolg gegen Viktoria Köln, dass sie einen Ausfall des Torjägers kompensieren können. Zudem reist der RWE mit einer Menge an Selbstvertrauen zum Heimspiel an - die Mannschaft von Cheftrainer Uwe Koschinat gewann die vergangenen vier Liga-Partien.
In der Defensive muss der Übungsleiter umstellen, denn sowohl Michael Kostka, als auch José-Enrique Rios Alonso holten sich im Duell in Köln die fünfte gelbe Karte und sind somit gesperrt.
Ein Sieg gegen Duisburg hätte nicht nur mit Blick auf die Brisanz und die Tabellensituation Gewicht, sondern wäre zugleich ein Zeichen, dass die Essener auch gegen Top-Teams bestehen können. Bislang hatten die Rot-Weissen jedoch Probleme, Siege gegen Vereine aus den Top fünf einzufahren. Ein Beispiel ist die 0:3-Niederlage beim aktuellen Tabellenführer VfL Osnabrück. Gegen den MSV hat Essen nun die nächste Möglichkeit einen großen Schritt in Richtung Aufstieg zu machen.
Insgesamt trafen beide Vereine 37 mal aufeinander. In elf Partien war der RWE siegreich, während der MSV bei 14 Erfolgen steht. Ganze zwölf Partien endeten in einer Punkteteilung - so auch das Hinspiel, das in einem 1:1-Remis endete. Das 38. Aufeinandertreffen verspricht vor ausverkauftem Stadion ein echter Hingucker für alle Fußballliebhaber zu werden