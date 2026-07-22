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Transfers
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Uwe Duchow übernimmt den TSV Großenwörden
1. Kreisklasse: Gelingt der Angriff auf die Spitze?
von Michael Brunsch · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser
Uwe Duchow ist ein erfahrener Trainer im Landkreis Stade. – Foto: Leon Koeck
Nach dem Rücktritt von Trainer Stephan Raschke hat der TSV Großenwörden für die kommende Saison mit Uwe Duchow einen neuen Trainer gefunden.
In den letzten drei Jahren trainierte der erfahrene Coach den Schwinger SC, musste hier allerdings zwei Abstiege mitgehen. Deutlich erfolgreicher waren Duchows Stationen beim FC Mulsum/Kutenholz, VfL Güldenstern Stade, FSV Bliedersdorf/Nottensdorf, SSV Hagen sowie diversen Jugendteams. Er findet in Großenwörden eine junge und kampfstarke Mannschaft vor, die durchaus in der Lage sein sollte, in der kommenden Saison im oberen Drittel der Tabelle zu landen.