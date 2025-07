UWCL: starkes Racing zeigt Moral gegen AEK

Im Gegenzug gingen die Hasuherren durch Quatrana in Führung, die eine Flanke von Corplet per Kopfball via linkem Innenpfosten zum 1:0 nutzte (54.'). Doch AEK antwortete schnell: Kongouli glich in der 62.' aus, nachdem sie einen Pass von Violari aus fünf Metern nur einzuschieben brauchte (1:1). Nur 120 Sekunden später brachte Kongouli AEK mit einem weiteren Treffer in Führung (1:2).

Racing fand sich in einer kritischen Phase wieder, konnte jedoch durch einen sehenswerten Schuss von Estévez García in der 71.' zurückkommen (2:2). Das Spiel nahm richtig Fahrt auf. In der 78.' brachte Chatzinikolaou AEK erneut in Führung (2:3), doch Estévez García sorgte mit einem Dropkick in der 90.' für den Ausgleich (3:3), der Racing in die Verlängerung rettete. In der ersten Hälfte dieser legte Racing los wie die Feuerwehr.

Quatrana erzielte das 4:3 in der 91.' nach einem schnellen Angriff, gefolgt von einem Elfmeter, den Rigaud in der 101.' sicher verwandelte (5:3). AEK gelang es nicht mehr, zurückzukommen, hatte aber nicht die nötigen Mittel, um das Spiel zu drehen. Am Ende sicherte sich Racing FC Union Luxemburg verdient den Sieg und steht im Endspiel des Miniturniers gegen Riga FC, das sich im ersten Spiel des Tages gegen Flora Tallinn durchsetzte.

Martins: „Charakterstärke der Mannschaft“

Trainerin Elodie Martins gegenüber FuPa: „Die Mädels hatten eine so starke Mentalität! Zweimal in Rückstand zu geraten und dann in den Schlussminuten noch einmal auszugleichen zeigt die Charakterstärke der Mannschaft. Körperlich waren wir in guter Verfassung und in der Verlängerung besser als AEK. Wir hatten immer noch die Kraft, die Aufgabe zu Ende zu bringen. Herzlichen Glückwunsch an alle Mädels und mein Team.“