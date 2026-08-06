UWCL: Racing unter Wert geschlagen

Racing bestritt ein Spiel auf Augenhöhe – Foto: Stan Jahrmärker

Im Stade Achille Hammerel trafen am Mittwochabend Racing FC Union Luxemburg und HJK Helsinki in der 2.Qualifikationsrunde zur Frauen-Champions-League aufeinander. Vor rund 300 Zuschauern begann das Spiel mit ersten Abschlüssen der Gäste. HJK hatte in der spielerisch ausgeglichenen ersten Halbzeit mehrere Großchancen, darunter ein Schuss von Sarelius, der knapp am Kasten vorbei ging. In der 42.' fiel schließlich das erste Tor: Topra nutzte eine Vorlage per Heber, um den Ball unter Torhüterin Burtin hindurch einzuschieben.

Nach der Pause zeigte Racing mehr Offensivkraft und war in der Anfangsviertelstunde klar besser, konnte aber keinen Treffer erzielen. Stattdessen erhöhte HJK in der 80. Minute durch Kiviranta auf 2:0, nachdem sie in der Mitte per Zuspiel in die Tiefe angespielt wurde und sicher vollendete. Trotz einiger Bemühungen blieb Racing ohne Tor. Das Spiel endete mit einem 2:0 für HJK, ein Ergebnis, das deutlicher aussieht als es der Spielverlauf war.

Bei Racing haderte man mit beiden Gegentoren, da diese wohl aus abseitsverdächtigen Positionen heraus erzielt worden wären, eine Kritik die nach Studium der Videobilder vor allem beim 0:1 nachvollziehbar war. Die Luxemburgerinnen hoffen nun auf einen Siege gegen Sarajevo im Spiel um Platz 3, um Chancen auf eine Teilnahme im Frauen-Europacup zu bekommen.