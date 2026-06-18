 2026-06-18T10:39:41.025Z

Vereinsnachrichten

UWCL: Racing gegen HJK Helsinki - PSV könnte warten!

Auslosung der 2.Qualifikationsrunde der Frauen-Champions-League

von Paul Krier · Heute, 15:23 Uhr · 0 Leser
Am Donnerstagnachmittag fand die Auslosung der Qualifikation der Champions League der Frauen statt
Am Donnerstagnachmittag fand die Auslosung der Qualifikation der Champions League der Frauen statt – Foto: paul@lsn.sarl (Archiv)

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UEFA Women's Champions League

2.Qualifikationsrunde - Q2-Miniturnier 4

  • SFK 2000 Sarajevo (BIH) - PSV Eindhoven (NED)
  • Racing FC Union Luxemburg (LUX) - HJK Helsinki (FIN)

Spieldaten: 5. - 8.August 2026

Spielort: folgt