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UWCL: Racing gegen HJK Helsinki - PSV könnte warten!
Auslosung der 2.Qualifikationsrunde der Frauen-Champions-League
von Paul Krier · Heute, 15:23 Uhr · 0 Leser
Am Donnerstagnachmittag fand die Auslosung der Qualifikation der Champions League der Frauen statt – Foto: paul@lsn.sarl (Archiv)