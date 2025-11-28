Uttenweiler fordert SG Ummendorf heraus, Mengen trifft auf SG Blönried

---







Kirchberg zeigte sich beim 3:1-Auswärtssieg in Gutenzell zuletzt stabil, während Sigmaringen mit dem spektakulären 4:3-Erfolg über Krauchenwies/Hausen/Göggingen Selbstvertrauen getankt hat. Kichberg steht mit 27 Punkten auf Platz neun, während Sigmaringen mi 31 Punkten Platz vier belegt. Kirchberg, könnte mit einem Dreier an die Top fünf heranrücken – Sigmaringen hingegen im besten Fall auf Platz drei.

---



Die Ausgangslage ist klar: Der Tabellenführer FC Mengen reist als ungeschlagener Ligaprimus zum Vorletzten und will seine makellose Serie auch gegen Blönried/Ebersbach fortsetzen. Während Mengen mit 40 Punkten und 51:8 Toren über der Liga thront, kämpfen die Gastgeber mit nur 13 Zählern gegen den direkten Abstieg. Mengen zeigte zuletzt mit dem 8:1 gegen Steinhausen eine beeindruckende Demonstration seiner Stärke, während Blönried/Ebersbach ein 0:6 in Ochsenhausen hinnehmen musste.

---

So., 30.11.2025, 14:30 Uhr SV Hohentengen Hohentengen SV Sulmetingen Sulmetingen 14:30 PUSH



Sulmetingen blieb zuletzt mit einem 0:0 in Uttenweiler solide, während Hohentengen mit einem 4:1 in Ertingen beeindruckte. Mit 30 Punkten steht Sulmetingen auf Rang vier, während Hohentengen bei 27 Punkten lauert und mit einem Sieg den Sprung in das obere Tabellendrittel schaffen könnte. Schon seit acht Spielen in Serie ist der SV Sulmetingen ungeschlagen, auch der SV Hohentengen ist gut in Form und ist seit vier Partien ungeschlagen.

---



Der Aufsteiger FV Rot schöpft nach dem 4:2 gegen Eberhardzell wieder Hoffnung, auch wenn sie mit nur sieben Punkten weiterhin auf dem lezten Platz stehen. Ringschnait/Mittelbuch hingegen reist als Tabellendritter mit 31 Punkten an und darf sich im Aufstiegsrennen keinen Ausrutscher erlauben. Rot könnte mit einem Sieg erstmals seit langer Zeit wieder die rote Laterne abgeben, für die Gäste ist es eine Pflichtaufgabe.

---



Hundersingen überzeugte zuletzt mit einem 4:0 in Eberhardzell und möchte den Rückenwind mitnehmen. Krauchenwies erlebte beim 3:4 in Sigmaringen einen kleinen Rückschlag und steht nun bei 27 Punkten unter Zugzwang, wenn man nicht frühzeitig den Kontakt zur erweiterten Spitzengruppe zu verlieren. Beide Teams trennen aktuell fünf Punkte.

---

So., 30.11.2025, 14:30 Uhr SV Steinhausen an der Rottum Steinhausen VfB Gutenzell Gutenzell 14:30 PUSH



Die Tabellennachbarn brauchen im Derby Punkte, um nicht tiefer in den Abstiegskampf hineingezogen zu werden. Gutenzell unterlag zuletzt mit 1:3 bei Kirchberg und steht bei 16 Zählern auf Rang 12, während Steinhausen mit 16 Punkten punktgleich Platz 13 belegt , aber durch das 1:8 in Mengen zuletzt hart getroffen wurde. Beide Mannschaften suchen nach Stabilität und einem guten Rückrundenstart.

---



Uttenweiler spielte zuletzt 0:0 in Sulmetingen, während der Tabellenzweite SGM Ummendorf/Fischbach mit dem 2:1 in Krauchenwies seine Ambitionen untermauerte. Mit 35 Punkten liegt Ummendorf nur fünf Zähler hinter dem Spitzenreiter, während Uttenweiler (28 Punkte) seine Rolle als Verfolger festigen möchte. Die Gastgeber sind schwer zu bespielen, doch die Gäste wollen ihren Lauf weiter fortzsetzten.

---



Im Derby empfängt die SGM Ertingen den FV Bad Saulgau. Ertingen/Binzwangen steht mit 13 Punkten nur einen Platz hinter dem Gast aus Bad Saulgau, der mit 14 Zählern bei gleicher Anzahl an Niederlagen auf Platz 14 seht. Beide Teams kommen aus schwierigen Wochen, doch Bad Saulgau reist mit dem 1:0 über Rot im Gepäck mit etwas Selbstvertrauen an, während es für Ertingen zuletzt eine 4:1-Niederlage gegen den SV Hohentengen gab.

---



Ochsenhausen hat mit dem jüngsten 6:0 gegen Blönried/Ebersbach ein Ausrufezeichen gesetzt und will diese Stabilität nun gegen im Derby den stark abstiegsbedrohten Tabellen-17. aus Eberhardzell bestätigen. Die Gäste verloren zuletzt in Rot mit 2:4 und warten weiter auf den dritten Saisonsieg, während Ochsenhausen mit nun 24 Punkten den Abstand zur Abstiegszone vergrößert hat. Eberhardzell steht bei zehn Punkten mit dem Rücken zur Wand und könnte bei einer Niederlage auf den letzten Platz abrutschen.







