 2025-11-28T07:03:18.113Z

Allgemeines
– Foto: Nicole Halder

Uttenweiler fordert SG Ummendorf heraus, Mengen trifft auf SG Blönried

Bezirksliga Oberschwaben: Die Übersicht der Spiele des 18. Spieltags

Verlinkte Inhalte

BZL Oberschwaben
Bad Saulgau
Rot b. Lauph
Gutenzell
SGM Eberhardzell/Unterschwarzach

Der TSV Kirchberg empfängt zum Rückrundenauftakt den ambitionierten SV Sigmaringen, während der SV Uttenweiler zuhause gegen die SGM Ummendorf/Fischbach bestehen muss. Tabellenführer FC Mengen tritt bei der SGM Blönried/Ebersbach als klarer Favorit an, und die SF Hundersingen wollen gegen Krauchenwies ein Ausrufezeichen setzen. Gleichzeitig stehen die Partien FV Rot gegen Ringschnait/Mittelbuch und SG Ertingen/Binzwangen gegen Bad Saulgau an.

  • Einfach auf das jeweilige Spiel klicken, um zu den Spieldaten wie Aufstellungen, Torfolge, Schiedsrichter und Zuschauer zu gelangen sowie für den FuPa-Spieler der Partie abzustimmen, mögliche Bildergalerien und Videos vom Match anzuschauen.
  • Fehlen Daten? Hier Vereinsverwalter werden und die eigenen Daten verwalten

---

So., 30.11.2025, 14:30 Uhr
TSV Kirchberg/Iller
TSV Kirchberg/IllerTSV Kirchberg/Iller
SV Sigmaringen
SV SigmaringenSigmaringen
14:30live

Kirchberg zeigte sich beim 3:1-Auswärtssieg in Gutenzell zuletzt stabil, während Sigmaringen mit dem spektakulären 4:3-Erfolg über Krauchenwies/Hausen/Göggingen Selbstvertrauen getankt hat. Kichberg steht mit 27 Punkten auf Platz neun, während Sigmaringen mi 31 Punkten Platz vier belegt. Kirchberg, könnte mit einem Dreier an die Top fünf heranrücken – Sigmaringen hingegen im besten Fall auf Platz drei.
---

So., 30.11.2025, 14:30 Uhr
SGM Blönried/Ebersbach
SGM Blönried/EbersbachSGM Blönried/Ebersbach
FC Mengen
FC MengenMengen
14:30

Die Ausgangslage ist klar: Der Tabellenführer FC Mengen reist als ungeschlagener Ligaprimus zum Vorletzten und will seine makellose Serie auch gegen Blönried/Ebersbach fortsetzen. Während Mengen mit 40 Punkten und 51:8 Toren über der Liga thront, kämpfen die Gastgeber mit nur 13 Zählern gegen den direkten Abstieg. Mengen zeigte zuletzt mit dem 8:1 gegen Steinhausen eine beeindruckende Demonstration seiner Stärke, während Blönried/Ebersbach ein 0:6 in Ochsenhausen hinnehmen musste.
---

So., 30.11.2025, 14:30 Uhr
SV Hohentengen
SV HohentengenHohentengen
SV Sulmetingen
SV SulmetingenSulmetingen
14:30

Sulmetingen blieb zuletzt mit einem 0:0 in Uttenweiler solide, während Hohentengen mit einem 4:1 in Ertingen beeindruckte. Mit 30 Punkten steht Sulmetingen auf Rang vier, während Hohentengen bei 27 Punkten lauert und mit einem Sieg den Sprung in das obere Tabellendrittel schaffen könnte. Schon seit acht Spielen in Serie ist der SV Sulmetingen ungeschlagen, auch der SV Hohentengen ist gut in Form und ist seit vier Partien ungeschlagen.
---

So., 30.11.2025, 14:30 Uhr
FV Rot
FV RotRot b. Lauph
SG Ringschnait / Mittelbuch
SG Ringschnait / MittelbuchSG Ringschnait
14:30

Der Aufsteiger FV Rot schöpft nach dem 4:2 gegen Eberhardzell wieder Hoffnung, auch wenn sie mit nur sieben Punkten weiterhin auf dem lezten Platz stehen. Ringschnait/Mittelbuch hingegen reist als Tabellendritter mit 31 Punkten an und darf sich im Aufstiegsrennen keinen Ausrutscher erlauben. Rot könnte mit einem Sieg erstmals seit langer Zeit wieder die rote Laterne abgeben, für die Gäste ist es eine Pflichtaufgabe.
---

So., 30.11.2025, 14:30 Uhr
SF Hundersingen
SF HundersingenSF Hundersingen
FC 1911 Krauchenwies/Hausen/Göggingen
FC 1911 Krauchenwies/Hausen/GöggingenKrauchenwies
14:30

Hundersingen überzeugte zuletzt mit einem 4:0 in Eberhardzell und möchte den Rückenwind mitnehmen. Krauchenwies erlebte beim 3:4 in Sigmaringen einen kleinen Rückschlag und steht nun bei 27 Punkten unter Zugzwang, wenn man nicht frühzeitig den Kontakt zur erweiterten Spitzengruppe zu verlieren. Beide Teams trennen aktuell fünf Punkte.
---

So., 30.11.2025, 14:30 Uhr
SV Steinhausen an der Rottum
SV Steinhausen an der RottumSteinhausen
VfB Gutenzell
VfB GutenzellGutenzell
14:30

Die Tabellennachbarn brauchen im Derby Punkte, um nicht tiefer in den Abstiegskampf hineingezogen zu werden. Gutenzell unterlag zuletzt mit 1:3 bei Kirchberg und steht bei 16 Zählern auf Rang 12, während Steinhausen mit 16 Punkten punktgleich Platz 13 belegt , aber durch das 1:8 in Mengen zuletzt hart getroffen wurde. Beide Mannschaften suchen nach Stabilität und einem guten Rückrundenstart.
---

So., 30.11.2025, 14:30 Uhr
SV Uttenweiler
SV UttenweilerUttenweiler
SGM Ummendorf/Fischbach
SGM Ummendorf/FischbachSGM Ummendorf/Fischbach
14:30

Uttenweiler spielte zuletzt 0:0 in Sulmetingen, während der Tabellenzweite SGM Ummendorf/Fischbach mit dem 2:1 in Krauchenwies seine Ambitionen untermauerte. Mit 35 Punkten liegt Ummendorf nur fünf Zähler hinter dem Spitzenreiter, während Uttenweiler (28 Punkte) seine Rolle als Verfolger festigen möchte. Die Gastgeber sind schwer zu bespielen, doch die Gäste wollen ihren Lauf weiter fortzsetzten.
---

So., 30.11.2025, 14:30 Uhr
SG Ertingen / Binzwangen
SG Ertingen / BinzwangenSG Ertingen
FV Bad Saulgau 04
FV Bad Saulgau 04Bad Saulgau
14:30

Im Derby empfängt die SGM Ertingen den FV Bad Saulgau. Ertingen/Binzwangen steht mit 13 Punkten nur einen Platz hinter dem Gast aus Bad Saulgau, der mit 14 Zählern bei gleicher Anzahl an Niederlagen auf Platz 14 seht. Beide Teams kommen aus schwierigen Wochen, doch Bad Saulgau reist mit dem 1:0 über Rot im Gepäck mit etwas Selbstvertrauen an, während es für Ertingen zuletzt eine 4:1-Niederlage gegen den SV Hohentengen gab.
---

Morgen, 14:30 Uhr
SV Ochsenhausen
SV OchsenhausenOchsenhausen
SGM Eberhardzell/Unterschwarzach
SGM Eberhardzell/UnterschwarzachSGM Eberhardzell/Unterschwarzach
14:30

Ochsenhausen hat mit dem jüngsten 6:0 gegen Blönried/Ebersbach ein Ausrufezeichen gesetzt und will diese Stabilität nun gegen im Derby den stark abstiegsbedrohten Tabellen-17. aus Eberhardzell bestätigen. Die Gäste verloren zuletzt in Rot mit 2:4 und warten weiter auf den dritten Saisonsieg, während Ochsenhausen mit nun 24 Punkten den Abstand zur Abstiegszone vergrößert hat. Eberhardzell steht bei zehn Punkten mit dem Rücken zur Wand und könnte bei einer Niederlage auf den letzten Platz abrutschen.



Aufrufe: 028.11.2025, 11:00 Uhr
Matthias KloosAutor