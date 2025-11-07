 2025-10-30T14:25:35.653Z

Allgemeines
– Foto: Nicole Halder

Uttenweiler empfängt Mengen, Derby in Ummendorf

Bezirksliga Oberschwaben: Die Übersicht der Spiele des 15. Spieltags

BZL Oberschwaben
Bad Saulgau
Rot b. Lauph
Gutenzell
SGM Eberhardzell/Unterschwarzach

Die SGM Ummendorf/Fischbach empfängt in der Bezirksliga Oberschwaben im Derby SG Ringschnait/Mittelbuch. In Sigmaringen trifft der Tabellendritte auf den Verfolger SV Sulmetingen, während Spitzenreiter FC Mengen beim SV Uttenweiler eine schwierige Auswärtsaufgabe vor sich hat. Imm Kellerduell treffen der FV Rot und die SG Ertingen/Binzwangen aufeinander.

---

So., 09.11.2025, 14:30 Uhr
SGM Blönried/Ebersbach
SGM Blönried/Ebersbach
TSV Kirchberg/Iller
TSV Kirchberg/Iller
14:30live

Für Blönried/Ebersbach wird die Lage nach der deutlichen 1:4-Niederlage gegen Hohentengen zunehmend bedrohlicher. Der Tabellenfünfzehnte (10 Punkte) braucht dringend Zählbares, um den Anschluss zu halten. Kirchberg/Iller reist mit dem 0:5 gegen Krauchenwies und möchte sein aktuelles Punktekonto (24) wieder nach oben schrauben. Ein Auswärtssieg wäre für den TSV wichtig, um wieder auf Kurs zu kommen.
---

So., 09.11.2025, 14:30 Uhr
FC 1911 Krauchenwies/Hausen/Göggingen
Krauchenwies
VfB Gutenzell
Gutenzell
14:30

Krauchenwies/Hausen/Göggingen geht nach dem überzeugenden 5:0-Sieg in Kirchberg als Favorit in diese Partie. Mit 24 Punkten ist der FC in Schlagdistanz zu den Top fünf. Aufsteiger Gutenzell (16 Punkte) verlor nur knapp in Ringschnait, wartet aber seit drei Spielen auf den nächsten Sieg. Ein Punktgewinn wäre im Kampf um den Klassenerhalt wertvoll.
---

Morgen, 14:30 Uhr
SGM Ummendorf/Fischbach
SGM Ummendorf/Fischbach
SG Ringschnait / Mittelbuch
SG Ringschnait
14:30live

In Ummendorf begegnen sich schon am Samstag zwei Mannschaften, die nur vier Punkte trennt und auf Augenhöhe agieren. Die Gastgeber wollen nach dem 0:3 in Sulmetingen Wiedergutmachung im Derby betreiben, während Ringschnait nach dem 3:2 gegen Gutenzell mit einem Erfolgserlebnis anreist. Mit 31 Punkten rangiert die SGM auf Platz zwei, knapp vor dem viertplatzierten Gast mit 27 Punkten. Beide Mannschaften bewegen sich im Kreis der Aufstiegskandidaten.
---

So., 09.11.2025, 14:30 Uhr
SV Sigmaringen
Sigmaringen
SV Sulmetingen
Sulmetingen
14:30

Der Tabellendritte gegen den Sechsten: Sigmaringen (28 Punkte) möchte das 0:5 in Mengen vergessen machen. Sulmetingen (26) dagegen kommt mit dem Schwung des 3:0 gegen Ummendorf und will gegen einen direkten Konkurrenten nachlegen. Beide Team stehen im oberen Tabellendrittel, ein enges Duell auf Augenhöhe ist zu erwarten.
---

So., 09.11.2025, 14:30 Uhr
SV Uttenweiler
Uttenweiler
FC Mengen
Mengen
14:30
S
Uttenweiler präsentiert sich stabil und steht nach 14 Spieltagen mit 27 Punkten voll im Soll. Gegen Spitzenreiter Mengen (34 Punkte) wartet jedoch die wohl bisher größte Hürde der Saison. Die Gäste gewannen zuletzt 5:0 gegen Sigmaringen und haben noch kein Spiel verloren. Uttenweiler braucht einen perfekten Tag, um dem Favoriten gefährlich zu werden.
---

So., 09.11.2025, 14:30 Uhr
SV Steinhausen an der Rottum
Steinhausen
SGM Eberhardzell/Unterschwarzach
SGM Eberhardzell/Unterschwarzach
14:30

Steinhausen verschaffte sich mit dem 2:1 in Bad Saulgau etwas Luft, bleibt jedoch mit 16 Punkten knapp vor der Abstiegszone. Der Gast aus Eberhardzell (7 Punkte) wartet seit Wochen auf einen Befreiungsschlag und steht noch tiefer im Abstiegssumpf. Für beide Teams ist dieses Duell ein Schlüsselspiel im Kampf um den Klassenerhalt.
---

So., 09.11.2025, 14:30 Uhr
SF Hundersingen
SF Hundersingen
FV Bad Saulgau 04
Bad Saulgau
14:30

Hundersingen (16 Punkte) zeigte sich zuletzt vor zwei Wochen formstark und feierte ein 5:1 in Ochsenhausen. Der FV Bad Saulgau (11 Punkte) dagegen verlor 1:2 gegen Steinhausen und rutscht immer tiefer in die Gefahrenzone. Bad Saulgau braucht dringend Punkte, während Hundersingen sich weiter ins Mittelfeld absetzen will.
---

So., 09.11.2025, 14:30 Uhr
FV Rot
Rot b. Lauph
SG Ertingen / Binzwangen
SG Ertingen
14:30

Im Tabellenkeller steht ein wegweisendes Duell an: Rot (4 Punkte) und Ertingen/Binzwangen (10) kämpfen um den Anschluss ans rettende Ufer. Rot verlor zuletzt 1:3 in Ochsenhausen, während Ertingen/Binzwangen spielfrei war. Für beide zählt nur ein Sieg in dieser Partie.
---

So., 09.11.2025, 14:30 Uhr
SV Hohentengen
Hohentengen
SV Ochsenhausen
Ochsenhausen
14:30

Hohentengen (23 Punkte) befindet sich nach dem starken 4:1 in Blönried im Hoch und kann nun nachlegen. Ochsenhausen (20) reist nach dem souveränen 3:1 bei Rot mit Selbstvertrauen an. Beide Teams gehören zum breiten Mittelfeld und können mit einem Sieg den Blick nach oben richten. Die Tagesform könnte entscheidend sein.


Aufrufe: 07.11.2025, 11:00 Uhr
Matthias KloosAutor