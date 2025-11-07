Uttenweiler empfängt Mengen, Derby in Ummendorf

---







Für Blönried/Ebersbach wird die Lage nach der deutlichen 1:4-Niederlage gegen Hohentengen zunehmend bedrohlicher. Der Tabellenfünfzehnte (10 Punkte) braucht dringend Zählbares, um den Anschluss zu halten. Kirchberg/Iller reist mit dem 0:5 gegen Krauchenwies und möchte sein aktuelles Punktekonto (24) wieder nach oben schrauben. Ein Auswärtssieg wäre für den TSV wichtig, um wieder auf Kurs zu kommen.

---



Krauchenwies/Hausen/Göggingen geht nach dem überzeugenden 5:0-Sieg in Kirchberg als Favorit in diese Partie. Mit 24 Punkten ist der FC in Schlagdistanz zu den Top fünf. Aufsteiger Gutenzell (16 Punkte) verlor nur knapp in Ringschnait, wartet aber seit drei Spielen auf den nächsten Sieg. Ein Punktgewinn wäre im Kampf um den Klassenerhalt wertvoll.

---



In Ummendorf begegnen sich schon am Samstag zwei Mannschaften, die nur vier Punkte trennt und auf Augenhöhe agieren. Die Gastgeber wollen nach dem 0:3 in Sulmetingen Wiedergutmachung im Derby betreiben, während Ringschnait nach dem 3:2 gegen Gutenzell mit einem Erfolgserlebnis anreist. Mit 31 Punkten rangiert die SGM auf Platz zwei, knapp vor dem viertplatzierten Gast mit 27 Punkten. Beide Mannschaften bewegen sich im Kreis der Aufstiegskandidaten.

---

So., 09.11.2025, 14:30 Uhr SV Sigmaringen Sigmaringen SV Sulmetingen Sulmetingen 14:30 PUSH



Der Tabellendritte gegen den Sechsten: Sigmaringen (28 Punkte) möchte das 0:5 in Mengen vergessen machen. Sulmetingen (26) dagegen kommt mit dem Schwung des 3:0 gegen Ummendorf und will gegen einen direkten Konkurrenten nachlegen. Beide Team stehen im oberen Tabellendrittel, ein enges Duell auf Augenhöhe ist zu erwarten.

---

So., 09.11.2025, 14:30 Uhr SV Uttenweiler Uttenweiler FC Mengen Mengen 14:30 PUSH

Uttenweiler präsentiert sich stabil und steht nach 14 Spieltagen mit 27 Punkten voll im Soll. Gegen Spitzenreiter Mengen (34 Punkte) wartet jedoch die wohl bisher größte Hürde der Saison. Die Gäste gewannen zuletzt 5:0 gegen Sigmaringen und haben noch kein Spiel verloren. Uttenweiler braucht einen perfekten Tag, um dem Favoriten gefährlich zu werden.

---



Steinhausen verschaffte sich mit dem 2:1 in Bad Saulgau etwas Luft, bleibt jedoch mit 16 Punkten knapp vor der Abstiegszone. Der Gast aus Eberhardzell (7 Punkte) wartet seit Wochen auf einen Befreiungsschlag und steht noch tiefer im Abstiegssumpf. Für beide Teams ist dieses Duell ein Schlüsselspiel im Kampf um den Klassenerhalt.

---

So., 09.11.2025, 14:30 Uhr SF Hundersingen SF Hundersingen FV Bad Saulgau 04 Bad Saulgau 14:30 PUSH



Hundersingen (16 Punkte) zeigte sich zuletzt vor zwei Wochen formstark und feierte ein 5:1 in Ochsenhausen. Der FV Bad Saulgau (11 Punkte) dagegen verlor 1:2 gegen Steinhausen und rutscht immer tiefer in die Gefahrenzone. Bad Saulgau braucht dringend Punkte, während Hundersingen sich weiter ins Mittelfeld absetzen will.

---



Im Tabellenkeller steht ein wegweisendes Duell an: Rot (4 Punkte) und Ertingen/Binzwangen (10) kämpfen um den Anschluss ans rettende Ufer. Rot verlor zuletzt 1:3 in Ochsenhausen, während Ertingen/Binzwangen spielfrei war. Für beide zählt nur ein Sieg in dieser Partie.

---

So., 09.11.2025, 14:30 Uhr SV Hohentengen Hohentengen SV Ochsenhausen Ochsenhausen 14:30 PUSH



Hohentengen (23 Punkte) befindet sich nach dem starken 4:1 in Blönried im Hoch und kann nun nachlegen. Ochsenhausen (20) reist nach dem souveränen 3:1 bei Rot mit Selbstvertrauen an. Beide Teams gehören zum breiten Mittelfeld und können mit einem Sieg den Blick nach oben richten. Die Tagesform könnte entscheidend sein.





