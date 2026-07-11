 2026-07-09T13:54:06.091Z

Transfers

Uster und Höngg mit ersten Verpflichtungen

Transferübersicht: 2. Liga interregional, Gruppe 4

von Redaktion regional-fussball.ch · Heute, 10:33 Uhr · 0 Leser
– Foto: Rocco Bartsch

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TRB Maurer AG
Ruha Baer Immobilien AG
2. Liga inter, Gr. 4
SV Höngg
FC Oetwil
FC Red Star
FC Lachen

Alle Zu- und Abgänge auf einen Blick: Die Wechsel der Interregio-Gruppe 4 werden laufend aktualisiert.

FC Chiasso
Trainer: Nicola Padula
Zugänge: Thomas Branzini (FC Collina d'Oro)
Abgänge:

FC Gambarogno
Trainer: Vitor de Jesus Dos Santos
Zugänge:
Abgänge:

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FC Ibach
Trainer: Boris Jevremovic
Zugänge: Alan Nabarro (Zug 94), Lulzim Aliu (FC Muri), Ngumba Mwakassa (FC Emmenbrücke), Ardit Tela (FC Brunnen)
Abgänge: Lars Auf der Maur (FC Einsiedeln), Olivier Maurer (FC Wollerau)

FC Lachen/Altendorf
Trainer: Luca Mattia
Zugänge: Francisco Iborra De La Fuente (SC Siebnen)
Abgänge: Nobert Frrokaj (FC Kosova 19), Nino Egli (FC Linth 04), Levi Egli (FC Linth 04)

FC Malcantone
Trainer: Omer Copelli
Zugänge: Abdel Zidane Moussa (FC Mendrisio), Adama Gouem (AC Sementina), Leonardo Geronimo Renda (Ausland)
Abgänge: Thomas Candeloro (FC Mendrisio), Alessio Roncari (FC Mendrisio), Florjan Seferaj (FC Locarno), Dušan Cvetković (Vedeggio Calcio), Federico Giudici (FC Ceresio), Lucas Julian Inguimbert Di Palma (FC Collina d'Oro)

FC Oetwil-Geroldswil
Trainer: Leonel Romero
Zugänge: Massimo Nardo (SV Höngg), David Dodaj (SV Höngg), Claudio Thalmann (FC Red Star Zürich), Marcelo Miranda (FC Red Star Zürich), Roger Pfyl (FC Mutschellen), Ruben César Da Silva Antunes (FC Oerlikon/Polizei II), Patrick Tomé Guerreiro (FC Oerlikon/Polizei), Eni Hoxha (FC Red Star Zürich), Nevio Berweger (eigener Nachwuchs)
Abgänge: Oliver Buff (Rücktritt), Branko Bankovic (FC Industrie Turicum), Auron Brahimi (Pause), Roman Herger (Rücktritt), Ronaldo Itoko Bondoy (?), Sandro Lutz (Rücktritt), Loris Gafner (FC Oetwil-Geroldswil III)

FC Red Star Zürich
Trainer: Radovan Nikolic
Zugänge: Sinan Ulu (SV Höngg), Rafael Bräm (FC Dübendorf), Mete Firat Ulu (FC Seefeld), Leonid Abazi (FC Klingnau)
Abgänge: Roman Heini (FC Tuggen), Claudio Thalmann (FC Oetwil-Geroldswil), Marcelo Miranda (FC Oetwil-Geroldswil), Eni Hoxha (FC Oetwil-Geroldswil), Flynn Kopp (FC Thalwil), Nicolas Simon Mbazoa (FC Küsnacht)

FC Rotkreuz
Trainer: Roland Schwegler
Zugänge: Jan Studerus (SV Höngg), Mac Filirel Pouomo (FC Emmenbrücke), Fabio Moor (FC Mendrisio), Jordi Nsiala (FC Coffrane), Elmedin Fazlic (FC Baden), Stevan Lujic (SC Cham)
Abgänge: Nathan Kisisa Kahumba (FC Bassecourt), Nelson Galvanelli (FC Rodange 91/LUX)

FC Sursee
Trainer: Sascha Imholz
Zugänge: Timon Peter (FC Willisau), Berzan Polat (FC Emmenbrücke), Yves Zurkirchen (FC Hergiswil)
Abgänge: Tchere Mulanga (SC Buochs), Herolind Cikaqi (FC Emmenbrücke), Ndue Daka (FC Emmenbrücke), Rinor Elshani (FC Emmenbrücke), Besar Sejdini (FC Emmenbrücke), Florentin Prenrecaj (FC Emmenbrücke), Mehmet Kinis (FC Emmenbrücke), Valbon Saliji (FC Emmenbrücke)

FC Uster
Trainer: Daniele Demasi
Zugänge: Salomon Kijera (FC Eschenbach), Kaan Memoglu (FC Brugg), Anthony Adedeji (FC Brugg)
Abgänge: Leonit Trolli (FC Kosova), Caner Türkmen (FC Seuzach), Fabian Inglin (FC Seuzach), James Wyndham Lewis (Zürich City SC), Ivan Jakovljev (Zürich City SC), Gionata Centoducato (FC Wettswil-Bonstetten), Adrian Gehrig (FC Seuzach), Adrian Gehrig (FC Seuzach)

SC Cham II
Trainer: Elvis Velic
Zugänge:
Abgänge:

SC Emmen
Trainer: Sandro Marini
Zugänge: Diego Martin (Zug 94), Joël Ris (SC Cham), Lorenzo Di Michelangeli (zuletzt SC Buochs)
Abgänge: Rinor Gashi (FC Emmenbrücke), Rexhep Bezera (FC Willisau)

SC Goldau
Trainer: Christoph Müller
Zugänge: Livio Lombardo (FC Hergiswil), Dominik Schelbert (FC Brunnen), Omar Abduqadir (FC Baar), Christian De Giorgio (eigener Nachwuchs)
Abgänge: Zeno Huser (Rücktritt), Luca Sommacal (Pause), Lennart Pfefferle (FC Küssnacht a/R)

SV Höngg
Trainer: Fatmir Alijaj
Zugänge: Sofiane Basri (FC Dietikon), Amir Millaku (FC Brugg), Nathan Mikeba (Zürich City SC Nachwuchs)
Abgänge: Diego Kälin (FC Freienbach), Alija Hadziarapovic (FC Freienbach), Jan Stocker (FC Kosova), Sinan Ulu (FC Red Star Zürich), Raul Passaseo (FC Kosova), Yorby Jose Fondeur (FC Dietikon), Jan Studerus (FC Rotkreuz), Mijo Jakovljevic (FC Kosova), Massimo Nardo (FC Oetwil-Geroldswil), David Dodaj (FC Oetwil-Geroldswil), Michele Pepe (FC Thalwil), Malek Mujcinovic (FC Baden II), Josuah Gerber (FC Wohlen), Cornel Bandli (FC Unterstrass)

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