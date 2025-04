Uster kassiert späten Ausgleich - Lachen holt Punkt im Nachtragspiel

Derby-Time in der Interregio-Gruppe 4: Die Begegnung zwischen Seefeld und Bülach endete unentschieden, während Dübendorf sich gegen Red Star knapp durchsetzen konnte. Uster musste sich zu Hause gegen Gossau SG mit einem Punkt begnügen, der FC Schaffhausen II ging in St. Gallen erstmals in der Rückrunde leer aus. In der Gruppe 3 kam Thalwil gegen Rothrist trotz Unterzahl zu einem klaren Sieg. Für Lachen/Altendorf gab es zumindest einen Punkt.

Auffällig dabei: Bei den Schwyzern musste Lionel Etoundi unmittelbar nach dem Gegentor zum 0:1 mit Rot vom Feld. Freuen konnte man sich beim FCLA am Ende aber doch noch. Blerton Avdyli gelang nämlich in der 82. Minute noch per Foulpenalty der Ausgleich.

Für einen Moment war die Luft raus aus der Partie, sie drohte zu kippen. Doch die Thalwiler fassten sich ein Herz und drehten in den Schlussminuten nochmals auf: Shams Artiq (81.), Sedat Nuhiji (84.) und der erst fünf Minuten zuvor eingewechselte Nikola Marjanovic (90.) waren die Torschützen.

Uster verpasst den Sieg spät

In der Gruppe 4 zeigte der FC Uster gegen Gossau seine beste Rückrundenleistung, musste sich aber trotz einer 2:1-Führung am Ende mit einem 2:2 begnügen.

Nach einem unglücklichen Gegentor in der 9. Spielminute – ein Abpraller nach einem Standard landete direkt vor den Füssen von Dennis Vanin – brachte Diego Kappler die Zürcher Oberländer mit einem Doppelpack in Führung. Erst verwertete er einen Rückpass von Dennys Gugliotta eiskalt zum 1:1, dann traf er kurz vor der Pause mit einem perfekten Schlenzer in den Winkel zum 2:1.

Nach der Pause boten sich Uster mehrere Chancen, die Partie zu entscheiden, doch die Mannschaft scheiterte an Ungenauigkeiten in der Offensive. Gossau hingegen nutzte eine der wenigen Gelegenheiten und bestrafte den FCU mit einem späten Treffer durch Goalgetter Nicolas Eberle, für den es bereits Saisontor Nummer 18 war und der damit das Ranking der Torschützen anführt.

Das Wettkampfglück und somit auch der ersehnte Befreiungsschlag für Uster blieben aus. Trainer Etienne Scholz brachte die Situation gegenüber «zueriost.ch» treffend auf den Punkt: Sei eine Mannschaft im Hoch, dann gelinge ihr nicht selten noch in der Nachspielzeit Entscheidendes. «Aber wenn du dich wie wir in einer Negativspirale befindest, dann kriegst du eben kurz vor Schluss noch den Ausgleich.»

Als wäre das nicht genug, kassierte in der Nachspielzeit der erst zehn Minuten zuvor eingewechselte Ustermer Athanasios Fasoulakos auch noch eine Rote Karte.

Seefeld und Bülach teilen die Punkte

Einen spannenden Schlagabtausch lieferten sich Seefeld und Bülach am Samstagabend in der Interregio-Gruppe 4. Am Ende teilten sie sich mit einem 1:1 die Punkte.

Vor rund 100 Zuschauern in der Sportanlage Lengg sahen die Fans ein intensives Match mit vielen Chancen auf beiden Seiten. Die erste Halbzeit begann ausgeglichen, wobei Seefeld in der 14. Minute durch Xeno Fresneda eine grosse Torchance hatte, die jedoch nicht zum Tor führte. Bülach antwortete in der 17. Minute mit einem Eckball, gefolgt von einer starken Chance für Nemanja Petrovic, dessen Schuss vom Torwart hervorragend pariert wurde.

Seefeld agierte defensiv solide und übernahm in der 20. Minute die Führung: Yannis Schneiter erzielte das 1:0, nachdem Louis Gebistorf eine präzise Vorlage geliefert hatte – ein Treffer, der das Spielgeschehen dominierte. In der Folge kontrollierte Seefeld das Spiel, während Bülach sich zu wenig bissig zeigte und Schwierigkeiten hatte, in die Zweikämpfe zu kommen. Kurz vor der Halbzeit hatte Bülach durch Samet Ademi die Möglichkeit, den Ausgleich zu erzielen, doch sein Schuss landete nur an der Latte. Mit einem verdienten 1:0 für Seefeld ging es in die Pause.

Die zweite Halbzeit bot dann noch mehr Dramatik. In der 64. Minute kam Bülach durch einen Foulelfmeter zum Ausgleich. Der erst wenige Minuten zuvor eingewechselte Erlind Gjukaj verwandelte den Strafstoss sicher. In den hitzigen Schlussminuten musste der Schiedsrichter noch mehrmals den gelben Karton zücken. Am Resultat änderte sich nichts mehr. Seefeld musste sich mit dem einen Punkt begnügen. Da Widnau am Sonntag gegen Altstätten knapp 1:0 gewonnen hat, konnte die Rheintaler den Vorsprung auf die Stadtzürcher an der Tabellenspitze auf drei Punkte erhöhen.

Dübendorf bleibt seiner Linie treu – und siegt erneut

Der FC Dübendorf feierte mit dem 1:0 gegen Red Star den fünften Sieg in Folge – und dies zum fünften Mal äusserst knapp und ohne Gegentor.

Die Glattaler setzten auch dieses Mal konsequent auf eine stabile Defensive, spielten geduldig und warteten auf ihre Chancen. Und sie mussten lange warten: Trotz viel Ballbesitz taten sie sich gegen die Rotsterne lange schwer. Schliesslich traf Shaid Malhis nach einer Hereingabe von Delil Ferati in der 72. Minute per Kopf.

Trainer Shaip Krasniqi hielt an der bewährten Spielweise fest - auch wenn sich Dübendorf gegen den Tabellenvorletzten erstmals in der Favoritenrolle befand. «An unserer Spielphilosophie ändere ich nichts, dazu gibt es überhaupt keinen Grund», sagte er nach der Partie gegenüber «zueriost.ch». Den knappen Ergebnissen misst der FCD-Coach keine Bedeutung bei: «Ich finde unsere Resultate überhaupt nicht langweilig, für mich zählen einzig die Punkte.»

Abheben will Krasniqi nicht: Der Vorsprung auf die Abstiegszone bleibt gering, und die Mannschaft erinnert sich noch gut an den misslungenen Saisonstart. «Wir wissen, wie schnell das Momentum weg sein kann. Und das wollen wir nicht noch einmal erleben.»

Red Star ist nach der neuerlichen Niederlage wieder auf den letzten Tabellenrang abgerutscht, wobei das punktgleiche Bazenheid noch ein Spiel weniger auf dem Konto hat.

Neu formiertes Schaffhausen II verliert erstmals

Zahlreiche Karten gab es auch in der Partie zwischen Dardania St. Gallen und dem FC Schaffhausen II, allerdings nur gelbe - dafür gerade acht an der Zahl. Das Heimteam behielt das glücklichere Ende für sich und verwandelte einen 0:1-Rückstand noch in einen 2:1-Sieg. Für Schauffhausens Reserven war es die erste Niederlage des Jahres und seit dem grossen Umbruch in der Winterpause.

Brendon Abazi hatte seine Mannen in der 34. Minute in Führung gebracht. Doch das Heimteam konnte die Partie nach dem Seitenwechsel durch Treffer von Jonathan Egger in der 55. Minute ausgleichen. Nur sechs Minuten später bekamen die St. Galler einen Foulelfmeter zugesprochen, den Magnus Breitenmoser sicher zum 2:1 verwertete. Obwohl die Schaffhauser weiter anrannten, gelang ihnen kein Treffer mehr. Mit der ersten Niederlage der Rückrunde rutschte das Team zugleich wieder auf einen Abstiegsplatz ab.

