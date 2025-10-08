User haben gewählt: „Stade de Luxembourg“ bestes Stadion

Seit Mitte September konnten unsere User darüber abstimmen, welches das ihrer Meinung nach beste Stadion Luxemburgs mit mehr als eintausend Sitzplätzen ist. Nun liegen die Ergebnisse vor.

Es verwundert kaum: mit 55 Stimmen (28,2 Prozent) gewann das Nationalstadion „Stade de Luxembourg“, mit rund 9.500 Sitzplätzen gleichzeitig das größte Stadion Luxemburgs und von der UEFA als Stadion der Kategorie 4 eingestuft. Dieses Ergebnis unserer Umfrage bestätigt auch unsere eigene Wahl des besten Stadions des Landes.

Gleich dahinter waren die FuPaner aber anderer Meinung als die Redaktion: fungierte in unserem Ranking das Differdinger „Stade Municipal“ auf Platz 2, so sehen unsere User das „Stade de Beggen“ als zweitbestes Stadion Luxemburgs (25,1 %, 49). Die Arena in Oberkorn teilt sich Platz 3 mit der Escher „Grenz“, auf beide fielen exakt 30 Stimmen bzw. 15,4 Prozent.