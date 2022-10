USC Paloma verpflichtet Ex-Kiezkicker Tim-Julian Pahl Nach einer dreijährigen Pause greift Tim-Julian Pahl noch mal in der Oberliga an.

Längst hat sich der USC Paloma in der Oberliga Hamburg festgebissen. Die Mannschaft von Trainer Marius Nitsch weiß immer wieder durch starke Leistungen zu überzeugen und zu begeistern. Das Team der „Tauben“ ist zudem dafür bekannt, neben dem Sportlichen auch im zwischenmenschlichen Bereich zu glänzen. An der Brucknerstraße trifft man deshalb auf ein voll intaktes Miteinander. Und das in allen Bereichen. Wenn es dann mal an der Zeit ist, sich nach einem Spieler umschauen, der ein Gewinn für die Mannschaft wäre, wird natürlich auch geprüft, ob der potentielle neue Akteur in dieses Gebilde hineinpasst. So wie bei der nun neuesten Verpflichtung. Denn der USC Paloma gibt per Pressmitteilung bekannt, dass Verteidiger Tim-Julian Pahl nun auch ein Teil dieser homogenen Truppe ist.

Die Pressemitteilung im Wortlaut:

Wir freuen uns, heute offiziell einen Neuzugang im Team Paloma vorstellen zu können.

Mit Tim-Julian Pahl begrüßen wir einen gestandenen Innenverteidiger im Kader unserer Oberligamannschaft, der seine fußballerischen Qualitäten bereits höherklassig unter Beweis stellen konnte. Der 26-Jährige war zuletzt vereinslos, da er sich aufgrund von Veränderungen im privaten und beruflichen Bereich eine fußballerische Auszeit genommen hatte. Nun kehrt er hochmotiviert mit dem USC Paloma in die Beletage des Hamburger Amateurfußballs zurück. Sein vorläufig letztes Pflichtspiel bestritt der 1,85 Meter große Abwehrmann im Dezember 2019 für den SC Victoria - ausgerechnet gegen den USC Paloma an der Brucknerstraße. Genau an diesen Ort kehrt Tim-Julian Pahl nun zurück – mindestens für die kommenden eineinhalb Jahre. Hier soll er der USC-Defensive mit seiner körperlichen Präsenz und Erfahrung zusätzliche Stabilität verleihen. Vor seinem Engagement beim SC Victoria war er für den SC Condor und den FC St. Pauli II aktiv. Auch im Nachwuchsbereich spielte er viele Jahre für die Kiezkicker und zuvor bei Eintracht Norderstedt. In seiner Vita stehen 46 Spiele in der Regionalliga Nord, 25 Oberligapartien sowie 53 Spiele in der U17- und U19-Bundesliga.



„Wir freuen uns, dass wir mit der Verpflichtung von Tim einen spielstarken Innenverteidiger, der beim FC St. Pauli bestens ausgebildet wurde, hinzugewinnen. Trotz der zuletzt etwas längeren Fußballpause konnte man Tims Ehrgeiz und Leistungsgedanken bereits im Training spüren. Jetzt geht es nur noch darum, mit ihm gemeinsam die notwendige Matchfitness zu erarbeiten, damit er uns mit seiner Erfahrung aus 46 Regionalligaeinsätzen möglichst bald weiterhelfen kann. Charakterlich und sportlich ist Tim ein absoluter Gewinn für unsere Mannschaft“, sagt Trainer Marius Nitsch über den USC-Neuzugang.



Auch Tim-Julian Pahl freut sich auf die kommende Zeit mit seinem neuen Team:

„Meine ersten Eindrücke sind durchweg positiv. Ich wurde von der Mannschaft und dem Umfeld super aufgenommen, kannte ja aber auch schon ein paar Spieler aus gemeinsamer Vergangenheit. Ich habe einen sehr guten Eindruck bekommen. Der Trainer hat mir sein Konzept erklärt, im Team steckt viel Potenzial und nun freue ich mich darauf, mit der Mannschaft intensiv trainieren zu können. Für mich ist das Wichtigste, erst einmal wieder richtig fit zu werden. Drei Jahre sind eine längere Zeit, in der man zwar nichts verlernt, aber der Körper erst wieder an die Belastungen herangeführt werden muss. Spätestens zum neuen Jahr sollte es dann aber so weit sein, dass ich der Mannschaft auch auf dem Platz tatsächlich weiterhelfen kann. Dann schauen wir mal, wohin die Reise geht. Die Mannschaft hat die Saison stark angefangen – und genau da wollen wir natürlich gemeinsam weitermachen und uns oben in der Tabelle weiter festbeißen.“