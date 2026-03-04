 2026-02-20T12:29:42.904Z

USC Paloma verkündet Zugänge - und hält die nächsten Spieler

In der Oberliga Hamburg spielt der USC Paloma eine gute Rolle. Das wirkt sich auch positiv auf die Personalplanungen aus.

Wechselt unter anderem zum USC Paloma: Tim Küffner.
Wechselt unter anderem zum USC Paloma: Tim Küffner. – Foto: USC

Nach dem gelungenen Auftakt in die zweite Saisonhälfte in der Oberliga Hamburg gegen die TuS Dassendorf (1:1) gibt der USC Paloma Neuigkeiten zur Kaderplanung für die kommende Saison bekannt: Mit Quincy Adjei (22), Lasse Blöcker (27), Tom Burmeister (23) und Mohamed Giresse Fané (24) haben kürzlich vier weitere Akteure aus dem aktuellen Kader ihren Verbleib für mindestens ein zusätzliches Jahr an der Brucknerstraße zugesagt.

„Nach den zahlreichen positiven Gesprächen und entsprechenden Verlängerungen mit inzwischen 20 Akteuren aus unserem aktuellen Oberliga-Kader, dürfen wir nun auch die ersten externen Neuzugänge für die kommende Spielzeit vorstellen. Ab Sommer werden Til Küffner (29) und Tim Möller (26) vom PSV Union Neumünster sowie Lukas Raphael (28) vom Eimsbütteler TV II zum Team Paloma gehören“, teilt der Oberligist mit.

Spieler, die ins Profil passen

„Mit Til Küffner und Tim Möller stoßen zur Saison 2026/27 zwei Akteure vom PSV Neumünster zu uns, die bereits zahlreiche Oberliga- und teilweise Regionalliga-Spiele absolviert haben. Linksverteidiger Küffner entspricht exakt dem Profil, welches wir für die Position gesucht haben. Seine Erfahrung wird uns sofort weiterhelfen. Tim Möller ist in der Offensive beheimatet, körperlich robust und hat in den zurückliegenden Jahren gute Werte auf dem Scoreboard hinterlassen. Durch die vorhandene NLZ-Erfahrung in Kiel steigern wir uns qualitativ nochmal. Mit Lukas Raphael (28) verpflichten wir einen erfahrenen zentralen Mittelfeldspieler von der U23 des Eimsbütteler TV, der in den letzten Jahren konstant gute Leistungen gebracht hat und bereits über mehr als 150 Pflichtspiele in der Landesliga verfügt. Lukas ist ein ruhiger, souveräner und gradliniger Typ, den wir nun an die Oberliga heranführen und etablieren wollen. Alle drei passen sportlich, aber vor allem auch menschlich zum USC Paloma und unseren Werten“, sagt Ligamanager Jan Haimerl über die Zugänge.

USC Paloma spielt ohnehin eine ordentliche Saison in der Oberliga Hamburg. Als Tabellenfünfter kann das Team von Marius Nitsch am Donnerstag gegen HEBC Hamburg die Lücke zum SC Victoria (aktuell sechs Punkte) verkleinern.

