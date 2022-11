USC Paloma verabschiedet sich von Torwart Jannis Waldmann Der Keeper wird eine neue sportliche Herausforderung in Hamburg eingehen.

Aufgewachsen beim FC Eintracht Norderstedt, schaffte er es dort bis in den Herrenbereich. Es folgten 121 Einsätze beim SV Rugenbergen bis Torwart Jannis Waldmann im Sommer 2019 zum USC Paloma an die Brucknerstraße wechselte. Ein Achillessehnenriss stoppte den Schlussmann für eine lange Zeit. Doch mittlerweile ist der 29-Jährige längst wieder fit. Fit und hungrig auf was Neues. Deshalb steht auch ein Winterwechsel an, wie die Palomaten in einer Veröffentlichung auf ihrer Facebookseite nun kundtun.