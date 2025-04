Palomas Liga-Manager Jan Haimerl (Mitte) präsentiert die Sommer-Neuzugänge Nick Leptien (li.) und Moritz Kasten. – Foto: Christoph Hellwig / USC Paloma

USC Paloma treibt Kaderplanung für die kommende Saison weiter voran Vertragsverlängerung mit Yannick Albrecht – Neuzugänge Nick Leptien, Moritz Kasten und Jonas Burose verstärken das „Team Paloma"

Der USC Paloma teilt via Pressemitteilung mit:

Nachdem unsere Oberligamannschaft am vergangenen Wochenende mit einem 2:2-Unentschieden beim Niendorfer TSV den dritten Tabellenplatz festigte und weiter Kurs auf die erfolgreichste Saison der Vereinsgeschichte hält, gibt es nun weitere erfreuliche Neuigkeiten zur Kaderplanung im „Team Paloma“. Mit Yannick Albrecht (30) hat ein weiterer Leistungsträger aus dem aktuellen Oberligakader seinen Verbleib an der Brucknerstraße für mindestens eine weitere Saison zugesagt. Der technisch versierte Mittelfeldstratege wird den USC Paloma auch in der Spielzeit 2025/26 mit seinen punktgenauen Diagonalbällen und seinem feinen linken Fuß bereichern.

Doch damit nicht genug: Zwei spannende Neuzugänge verstärken das Team ab Sommer. Der 21-jährige Flügelspieler Nick Leptien wechselt vom Eimsbütteler TV, derzeitiger Oberligakonkurrent und Tabellennachbar, zum USC. Ebenfalls neu dabei ist Moritz Kasten (18), Torhüter aus der U19-Regionalligamannschaft des ETV. „Mit Nick bekommen wir einen schnellen und dynamischen Eins-gegen-eins-Flügelspieler dazu, der trotz seines jungen Alters bereits wertvolle Erfahrungen in der Regionalliga Nord und Oberliga beim ETV gesammelt hat. Wir trauen ihm in unserem Umfeld den nächsten Entwicklungsschritt zu und glauben fest daran, dass er unser Offensivspiel bereichern wird“, freut sich Cheftrainer Marius Nitsch über den Zuwachs an Geschwindigkeit auf den Außenbahnen. Auch der Neuzugang selbst zeigt sich optimistisch:

„Ich bin überzeugt davon, dass der Wechsel zum USC der richtige Schritt für mich ist, da die Mannschaft inzwischen nicht nur oben mitspielt, sondern in den letzten Jahren auch viele junge Spieler weiterentwickelt hat. Ich freue mich auf die kommende Saison mit dem Team“, so Nick Leptien.

Mit Moritz Kasten stößt ein junger, ambitionierter Torhüter zum Team. „Moritz hat in den Trainingseinheiten bei uns auf Anhieb einen hervorragenden Eindruck hinterlassen. Trotz seines jungen Alters zeigt er sich bereits sehr aktiv und lautstark im Coaching und wird mit seiner ehrgeizigen Art unser Torwartteam voranbringen“, lobt Marius Nitsch. Für den Schlussmann wird der USC Paloma die erste Station im Herrenbereich.

„Ich habe mich für den Wechsel entschieden, weil dieses Jahr mein letztes Jugendjahr ist und es jetzt Zeit wird, im Herrenbereich anzugreifen. Der USC Paloma war für mich direkt eine superspannende Option – ein familiärer Verein, der einen guten Ruf hat und richtig ambitioniert unterwegs ist. Genau das, was ich gesucht habe! Ich freue mich riesig auf die kommende Saison und hoffe, dass wir zusammen eine erfolgreiche, geile Zeit haben werden“, so Moritz Kasten.

Bleiben der U23 des USC Paloma erhalten: Trainer ,Mo‘ Snoussi (li.) und Co-Trainer Timo Clausen – Foto: Christoph Hellwig / USC Paloma