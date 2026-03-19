USC Paloma: Skwiercz folgt auf Snoussi in der Landesliga

Beim USC Paloma stehen zur kommenden Saison personelle Veränderungen in der U23 an. Cheftrainer Mohamed-Ali Snoussi wird sein Amt bei der Landesliga-Mannschaft zum Ende der laufenden Spielzeit auf eigenen Wunsch niederlegen. Damit endet eine mehr als viereinhalbjährige Amtszeit an der Brucknerstraße.
Ligamanager Jan Haimerl würdigte die Arbeit des scheidenden Trainers in der Vereinsmitteilung ausführlich: „Ich bedauere das Ausscheiden von Mo Snoussi zum Sommer sehr. Mo hat in den zurückliegenden viereinhalb Jahren sehr gute und dabei auch erfolgreiche Arbeit an der Brucknerstraße geleistet.“ Besonders hebt Haimerl den Gewinn des Holsten-Pokals in der Saison 2021/22 sowie den anschließenden Aufstieg in die Landesliga hervor.
Gemeinsam mit Co-Trainer Timo Clausen habe Snoussi die Mannschaft kontinuierlich weiterentwickelt und junge Spieler an höhere Aufgaben herangeführt. „Mit Haron Sabah und Samuel Jacob gibt es zwei aktuelle Beispiele von jüngeren Spielern, die sich für höhere Aufgaben empfohlen haben und den Begriff von Durchlässigkeit im Team Paloma prägen“, so Haimerl weiter.
Auch über die sportlichen Erfolge hinaus habe Snoussi den Verein geprägt: „Mo hat zu jeder Zeit unsere Werte verkörpert und die Farben des Vereins gelebt. Wir danken ihm für seinen Einsatz.“
Die Nachfolge ist bereits geregelt. Ab Sommer übernimmt Lukas Skwiercz den Cheftrainerposten der U23. Der 38-Jährige bringt Erfahrung als Trainer in der Landes- und Bezirksliga mit und besitzt die B-Lizenz. Unterstützt wird er von den beiden Co-Trainern Ole Blohm und Tom Nowosadka, die ebenfalls Teil des neuen Trainerteams werden.
Haimerl zeigt sich zufrieden mit der schnellen Lösung: „Ich freue mich sehr, dass wir die Nachfolge so zügig und gut lösen konnten. Lukas Skwiercz bringt Erfahrungen als Cheftrainer in der Landesliga und Bezirksliga mit und passt mit seiner Art und Einstellung zum Fußball sehr gut zum USC Paloma.“
Auch menschlich habe das Gesamtpaket überzeugt: „Wir haben in den Gesprächen recht schnell gemerkt, dass wir auf einer Wellenlänge sind und es matcht. Lukas kommt nicht allein an die Brucknerstraße, sondern bringt mit Ole Blohm und Tom Nowosadka zwei Co-Trainer mit. Wir bekommen ein sehr harmonisches und freundschaftlich verbundenes Trainerteam.“
Parallel zur laufenden Spielzeit laufen beim USC Paloma bereits die Planungen für die kommende Saison. Ziel ist es, einen konkurrenzfähigen Kader zusammenzustellen, um sich für die neu geschaffene Verbandsliga zu qualifizieren.
„Gemeinsam wollen wir, ohne die aktuelle Saison zu beeinflussen, einen guten Kader für die kommende Spielzeit zusammenstellen“, erklärt Haimerl. Interessierte Spieler können sich weiterhin beim Verein melden. Ansprechpartner ist Ligamanager Jan Haimerl, kontaktierbar per E-Mail: jan.haimerl@uscpaloma.de.
Bis zum Sommer liegt der Fokus jedoch zunächst auf einem sauberen Abschluss der laufenden Saison – ehe beim USC Paloma U23 ein neues Kapitel beginnt.
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