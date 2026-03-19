USC Paloma: Skwiercz folgt auf Snoussi in der Landesliga Trainerwechsel beim USC Paloma U23: Mohamed-Ali Snoussi hört im Sommer auf, Lukas Skwiercz übernimmt mit Team. Landesliga Hamburg, Nachwuchsentwicklung und Kaderplanung im Fokus. von red · Heute, 10:30 Uhr · 0 Leser

Paloma präsentiert ein neues Trainerteam für die U23. – Foto: Verein

Beim USC Paloma stehen zur kommenden Saison personelle Veränderungen in der U23 an. Cheftrainer Mohamed-Ali Snoussi wird sein Amt bei der Landesliga-Mannschaft zum Ende der laufenden Spielzeit auf eigenen Wunsch niederlegen. Damit endet eine mehr als viereinhalbjährige Amtszeit an der Brucknerstraße.

>>> Folge FuPa Hamburg auf WhatsApp Ligamanager Jan Haimerl würdigte die Arbeit des scheidenden Trainers in der Vereinsmitteilung ausführlich: „Ich bedauere das Ausscheiden von Mo Snoussi zum Sommer sehr. Mo hat in den zurückliegenden viereinhalb Jahren sehr gute und dabei auch erfolgreiche Arbeit an der Brucknerstraße geleistet.“ Besonders hebt Haimerl den Gewinn des Holsten-Pokals in der Saison 2021/22 sowie den anschließenden Aufstieg in die Landesliga hervor. Erfolgreiche Entwicklung und klare Handschrift Gemeinsam mit Co-Trainer Timo Clausen habe Snoussi die Mannschaft kontinuierlich weiterentwickelt und junge Spieler an höhere Aufgaben herangeführt. „Mit Haron Sabah und Samuel Jacob gibt es zwei aktuelle Beispiele von jüngeren Spielern, die sich für höhere Aufgaben empfohlen haben und den Begriff von Durchlässigkeit im Team Paloma prägen“, so Haimerl weiter.

Auch über die sportlichen Erfolge hinaus habe Snoussi den Verein geprägt: „Mo hat zu jeder Zeit unsere Werte verkörpert und die Farben des Vereins gelebt. Wir danken ihm für seinen Einsatz.“ Skwiercz übernimmt, neues Trainerteam steht Die Nachfolge ist bereits geregelt. Ab Sommer übernimmt Lukas Skwiercz den Cheftrainerposten der U23. Der 38-Jährige bringt Erfahrung als Trainer in der Landes- und Bezirksliga mit und besitzt die B-Lizenz. Unterstützt wird er von den beiden Co-Trainern Ole Blohm und Tom Nowosadka, die ebenfalls Teil des neuen Trainerteams werden.