 2026-04-29T13:32:52.058Z

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USC-Legende Lion Mandelkau muss Karriere beenden - würdiger Abschied

Lion Mandelkau beendet aus gesundheitlichen Gründen seine Karriere beim USC Paloma. Nach zehn Jahren, über 100 Einsätzen in der Oberliga Hamburg und 20 Pokalspielen wurde er würdig verabschiedet.

von red · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser
Das ist Lion Mandelkau.
Das ist Lion Mandelkau. – Foto: Christoph Hellwig/USC Paloma

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Lion Mandelkau

Der USC Paloma hat einen verdienten Spieler verabschiedet. Lion Mandelkau muss seine Karriere aus gesundheitlichen Gründen beenden und stand gegen den TSV Sasel noch einmal für wenige Minuten auf dem Platz. Es waren seine letzten im Trikot der Ligamannschaft.

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Der Verein würdigte den Abschied in den sozialen Medien mit klaren Worten: „Eine USC-Legende nimmt Abschied! Nach exakt 10 Jahren im Trikot der USC-Ligamannschaft muss unsere Nummer 11, Lion Mandelkau, aus gesundheitlichen Gründen zum Saisonende seine Karriere beenden!“

Zehn Jahre im Paloma-Trikot

Mandelkau gehört seit dem 1. Juli 2016 zum Team und prägte die vergangenen Jahre an der Brucknerstraße mit. Der Rechtsverteidiger absolvierte über 100 Einsätze in der Oberliga Hamburg, dazu kommen 20 Spiele im Lotto-Verbandspokal Hamburg.

Auch seine Offensivwerte können sich sehen lassen: 24 Tore und 17 Vorlagen stehen in der Bilanz. Eine Rote Karte gehört ebenfalls zur langen Geschichte eines Spielers, der über Jahre zuverlässig, präsent und prägend war.

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Spalier nach dem Abpfiff

Gegen Sasel wurde Mandelkau noch einmal eingewechselt und durfte vier Minuten auf dem Platz stehen - und das als Kapitän. Nach dem Abpfiff folgte ein besonderer Moment: Mannschaft, Verein und Zuschauer standen für ihn Spalier und bereiteten ihm einen würdigen Abschied.

Für den USC Paloma endet damit ein wichtiges Kapitel. Mandelkau war über ein Jahrzehnt Teil der Ligamannschaft, erlebte viele Höhen und Herausforderungen mit und hinterlässt als langjähriger Leistungsträger deutliche Spuren.

Sein Abschied ist sportlich wie menschlich ein Einschnitt - und zugleich ein Moment der Wertschätzung für einen Spieler, der sich um den Verein verdient gemacht hat.

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