USC-Legende Lion Mandelkau muss Karriere beenden - würdiger Abschied

Spalier nach dem Abpfiff

Gegen Sasel wurde Mandelkau noch einmal eingewechselt und durfte vier Minuten auf dem Platz stehen - und das als Kapitän. Nach dem Abpfiff folgte ein besonderer Moment: Mannschaft, Verein und Zuschauer standen für ihn Spalier und bereiteten ihm einen würdigen Abschied.

Für den USC Paloma endet damit ein wichtiges Kapitel. Mandelkau war über ein Jahrzehnt Teil der Ligamannschaft, erlebte viele Höhen und Herausforderungen mit und hinterlässt als langjähriger Leistungsträger deutliche Spuren.

Sein Abschied ist sportlich wie menschlich ein Einschnitt - und zugleich ein Moment der Wertschätzung für einen Spieler, der sich um den Verein verdient gemacht hat.