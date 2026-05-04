USC-Legende Lion Mandelkau muss Karriere beenden - würdiger Abschied

Der USC Paloma hat einen verdienten Spieler verabschiedet. Lion Mandelkau muss seine Karriere aus gesundheitlichen Gründen beenden und stand gegen den TSV Sasel noch einmal für wenige Minuten auf dem Platz. Es waren seine letzten im Trikot der Ligamannschaft.
Der Verein würdigte den Abschied in den sozialen Medien mit klaren Worten: „Eine USC-Legende nimmt Abschied! Nach exakt 10 Jahren im Trikot der USC-Ligamannschaft muss unsere Nummer 11, Lion Mandelkau, aus gesundheitlichen Gründen zum Saisonende seine Karriere beenden!“
Mandelkau gehört seit dem 1. Juli 2016 zum Team und prägte die vergangenen Jahre an der Brucknerstraße mit. Der Rechtsverteidiger absolvierte über 100 Einsätze in der Oberliga Hamburg, dazu kommen 20 Spiele im Lotto-Verbandspokal Hamburg.
Auch seine Offensivwerte können sich sehen lassen: 24 Tore und 17 Vorlagen stehen in der Bilanz. Eine Rote Karte gehört ebenfalls zur langen Geschichte eines Spielers, der über Jahre zuverlässig, präsent und prägend war.
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