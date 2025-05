USC Altenautal verliert - Abstiegsfrage so gut wie geklärt

——————————————————————————

SC Borchen – FC Peckelsheim/Eissen/Löwen 5:0



Borchen nutzte die Patzer der Konkurrenz und feierte einen ungefährdeten Kantersieg gegen chancenlose Gäste aus Peckelsheim. Früh stellte die Mannschaft durch Cazacu und Lepp die Weichen auf Sieg, ehe ein Eigentor und ein weiteres Tor von Cazacu den Endstand besorgten.



„Wir haben heute wieder ein souveränes Heimspiel abgeliefert und am Ende völlig verdient gewonnen“, resümierte Borchens Co-Trainer Andi Wegener zufrieden. Zwar sei man im Abschluss „hier und da noch zu inkonsequent“ gewesen, doch in der Defensive ließ man „mit Ausnahme einer kniffligen Elfmetersituation nichts zu“.



Auf der anderen Seite war man sich beim FC Peckelsheim der eigenen Unterlegenheit bewusst. „Heute kamen wir über die gesamte Spielzeit nicht für irgendeinen Punkt in Frage“, stellte Trainer Matthias Rebmann ernüchtert fest. Bereits nach drei Minuten lag seine Mannschaft zurück – „unser Plan war da schon über den Haufen geworfen.“ Borchen sei in nahezu allen Belangen überlegen gewesen und habe seine Chancen effizient genutzt. „Offensiv haben wir heute fast gar nicht stattgefunden“, so Rebmann, der trotz einer möglichen Elfmeterentscheidung für sein Team keinen Zweifel am klaren Ergebnis ließ.



Peckelsheim bleibt damit tief im Tabellenkeller (10 Punkte Rückstand auf TSV Horn), während Borchen dank des Dreiers nun in Schlagdistanz zum Relegationsplatz liegt (nur ein Punkt Rückstand auf USC Altenautal, aber ein Spiel schon mehr absolviert).