USC Altenautal siegt im Verfolgerduell: „Eine sehr reife Leistung“

Nachholspiele: In der Bezirksliga Westfalen Staffel 3 sortiert sich das obere Mittelfeld neu – USC Altenautal festigt Platz zwei, Dringenberg rückt wieder näher an die Spitze heran. Auch im Tabellenkeller bleibt es spannend.

——————————————————————— SV Dringenberg – SC Borchen 3:0 Mit einem überzeugenden Auftritt sicherte sich der SV Dringenberg drei wichtige Punkte gegen den direkten Konkurrenten SC Borchen und zog in der Tabelle gleich. Patrick Stiewe brachte sein Team kurz vor der Pause in Führung, ehe Ali Abo Daher und Noah Albrecht nachlegten. Borchen fand nach dem Rückstand kaum mehr ins Spiel und musste die zweite Saisonniederlage in Folge hinnehmen. Dringenberg klettert auf Rang fünf, punktgleich mit dem FSV Bad Wünnenberg/L., Dringenberg hat aber zwei Spiele mehr absolviert.

Kahmen: „Haben in 90 Minuten keine klare Torchance zugelassen“



Im Duell der formstarken Verfolger setzte sich der USC Altenautal souverän durch und verteidigte damit seinen zweiten Tabellenplatz. Bereits in der ersten Halbzeit sorgten Viktor Maier mit einem sehenswerten Doppelpack und Paboy Fanneh für klare Verhältnisse – Bad Wünnenberg fand kein Mittel gegen die kompakte Defensive der Gastgeber. „Wir haben in 90 Minuten keine klare Torchance von Wünnenberg zugelassen“, bilanzierte USC Altenautal-Sportlicher Leiter Jörg Kahmen zufrieden. Auch die Offensivleistung stimmte: „Viktor Maier hatte einen Sahnetag, sein Freistoßtor mit einem Distanzschuss war schon richtig stark.“



In der zweiten Hälfte vergab Altenautal zwar einige hochkarätige Chancen, ließ aber defensiv nichts anbrennen. „Es war eine sehr reife Leistung, mannschaftlich total geschlossen. Besonders gefreut hat mich, wie gut die jungen Spieler ihre Chancen genutzt haben“, lobte Kahmen den überzeugenden Auftritt seines Teams. Altenautal bleibt damit in der Pole Position im Kampf um die Vizemeisterschaft – mit Blick nach oben und einem starken Kollektiv im Rücken.