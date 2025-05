USC Altenautal ist Vizemeister - Horn kurz vor Klassenerhalt

Der USC Altenautal hat sich die Vizemeisterschaft gesichert und darf nun an der Aufstiegsrunde zur Landesliga teilnehmen – Foto: Zimmer

Nur noch zwei Spieltage verbleiben in der Bezirksliga Staffel 3 in Westfalen:



Der BV Bad Lippspringe steht bereits sicher als Meister fest. Das weitere Ziel des Meisters ist es, die Saison ungeschlagen zu beenden. Dies gelingt weiterhin (9:1 beim SV Eintracht Jerxen-Orbke). Nur noch ein Spiel verbleibt für das große Ziel (01.06. beim TBV Lemgo, Platz 8). Kampf um die Vizemeisterschaft entschieden: Der USC Altenautal, hatte ohnehin nur noch einen Sieg gebraucht, um die Vizemeisterschaft zu sichern. Dies gelang bereits am Donnerstag (3:0 beim SV Dringenberg, Platz 5).

Mit der Vizemeisterschaft hat sich der USC Altenautal für die Aufstiegsrunde zur Landesliga mit den anderen elf Vizemeistern der anderen Bezirksliga Staffeln qualifiziert.

Es werden vier Siege nötig sein und man darf sich keine Niederlage erlauben.

Der erste Gegner wird voraussichtlich der SV Hüsten 09, aus der Bezirksliga Staffel 4 sein (am Do. 05.06.).



Im Tabellenkeller scheint fast alles entschieden – der SV Fürstenau-Bodexen und der TuS Asemissen sind bereits sicher abgestiegen.

Der Klassenerhalt vom TSV Horn ist aber nur noch eine Frage der Zeit.

Der Vorsprung von TSV Horn auf FC Peckelsheim-E-L liegt nun bei sechs Punkten. Peckelsheim muss also sechs Punkte und 14 Tore in der Tordifferenz, in zwei Spielen, auf den TSV Horn aufholen. Es wird ein Wunder benötigen um den bevorstehenden Abstieg noch zu vermeiden.

Tabelle Bezirksliga Staffel 3 Westfalen



Der Tabellenerste steigt als Meister in die Landesliga auf.



Der Tabellenzweite darf an der Vizemeister-Aufstiegsrunde zur Landesliga teilnehmen.



1. BV Bad Lippspringe 29 Spiele 123:25 Tore 81 Punkte(steht bereits als Meister fest)

——————————————————————————

2. USC Altenautal 28 Spiele 80:37 Tore 55 Punkte (steht bereits als Vizemeister fest und darf an der Aufstiegsrunde zur Landesliga teilnehmen)



——————————————————————————



Die letzten drei Mannschaften steigen in die Kreisliga ab

13. TSV Horn (Auf) 28 Spiele 50:82 Tore 27 Punkte ——————————————————————————

14. FC Peckelsheim/Eissen/Löwen 28 Spiele 59:105 Tore 21 Punkte

15. TuS Asemissen (bereits sicher abgestiegen)

16. SV Fürstenau/Bödexen (Auf) (bereits sicher abgestiegen)



——————————————————————————