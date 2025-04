USC Altenautal festigt den zweiten Platz in der Bezirksliga Staffel 3

Der USC Altenautal (in weiß), hat die Vizemeisterschaft und die Aufstiegsrunde zur Landesliga fest im Blick – Foto: Zimmer

25. Spieltag Bezirksliga Westfalen Staffel 3



Klarer Sieg des Spitzenreiters – Altenautal festigt Rang zwei, Abstiegskampf spitzt sich zu:



Während BV Bad Lippspringe bereits seit dem 10.04. als Meister feststeht, bleibt der Kampf um den Klassenerhalt in der Bezirksliga Westfalen Staffel 3 hochdramatisch. USC Altenautal sichert sich wichtige Punkte im Rennen um die Aufstiegsrunde, während im Tabellenkeller die Entscheidungen näher rücken.



Fürstenau-Bodexen ist so gut wie sicher abgestiegen (17 Punkte Rückstand auf TSV Horn, bei noch sechs verbleibenden Spielen).



Für FC Peckelsheim und TuS Asemissen wird es ebenfalls sehr eng (9 Punkte Rückstand auf TSV Horn, bei noch fünf verbleibenden Spielen).

————————————————————



FC Peckelsheim/Eissen/Löwen – FSV Bad Wünnenberg/Leiberg 4:1 Trotz frühem Rückstand durch Alessandro Busacca drehte der Tabellenvierzehnte das Spiel eindrucksvoll und schöpft neue Hoffnung im Abstiegskampf (9 Punkte Rückstand auf TSV Horn, bei noch fünf verbleibenden Spielen). Bereits früh hatte der FC beste Chancen, doch Jonas Güthoff und Pascal Knoke vergaben zunächst aus aussichtsreicher Position. „Wir sind richtig gut ins Spiel reingekommen, hatten gleich am Anfang große Chancen“, sagte Trainer Matthias Rebmann. Statt einer Führung mussten die Gastgeber jedoch zunächst das 0:1 hinnehmen. „Wie das oft so ist: hast du dicke Chancen, dann kriegst du hinten einen rein“, so Rebmann weiter.



Matthias Rebmann, FC Peckelsheim: „Die Jungs haben sich heute mal belohnt“

Sein Team zeigte aber eine starke Reaktion und kam nach einer sehenswerten Kombination durch Noah El Masriah zum Ausgleich. Kurz vor der Pause setzte sich dann Pascal Knoke sensationell gegen mehrere Gegenspieler durch und erzielte das wichtige 2:1. Nach dem Seitenwechsel blieb der FC die bessere Mannschaft, vergab zunächst noch weitere gute Möglichkeiten, ehe erneut Knoke aus 16 Metern auf 3:1 erhöhte. „Ich glaube, damit hatten wir dann auch ein bisschen die Moral gebrochen von Wimberg Leiberich“, schätzte Rebmann die Situation ein. Den Schlusspunkt setzte Fabian Noltscher nach schöner Vorarbeit. „Heute haben sich die Jungs mal belohnt“, bilanzierte Rebmann zufrieden. FSV Wünnenberg verpasste es durch die Niederlage, sich weiter oben zu etablieren, und muss aufpassen, den Anschluss nach oben nicht zu verlieren.









——————————————————————————



—————————————————————————— TuS Bad Driburg – USC Altenautal 1:7 Nach der frühen Führung der Hausherren übernahm der Tabellenzweite Altenautal zunehmend das Kommando und drehte die Partie eindrucksvoll. „Wir hatten von Anfang an die Kontrolle, haben es aber in den ersten 20 Minuten mit Ball nicht gut gemacht und uns in der Phase dann einen Konter gefangen“, erklärte Jörg Kahmen, Sportlicher Leiter des USC. Danach agierte Altenautal dominant, ließ Ball und Gegner laufen und zeigte ein gutes Auswärtsspiel, das laut Kahmen „in der Höhe verdient gewonnen“ wurde. Besonders Paboy Fanneh, der einen Hattrick erzielte, sowie Viktor Maier, Simon Diermann, Niklas Dunst und Ahmad Borhan überzeugten beim torreichen Sieg, mit dem Altenautal seine Aufstiegschancen wahrt. Der TuS Bad Driburg ist fast rechnerisch gerettet.







—————————————————————————— —————————————————————————— TSV Horn – SV Fürstenau/Bödexen 1:1 In einem umkämpften Kellerduell gingen die Gastgeber aus Horn durch Engin Deniz kurz vor der Pause in Führung. Doch Fürstenau/Bödexen, das dringend Punkte gegen den Abstieg braucht, glich durch Till Mönnekes Mitte der zweiten Halbzeit aus. Fürstenau bleibt damit Tabellenletzter, Horn verschafft sich zumindest einen kleinen Vorsprung auf die Abstiegsränge (9 Punkte Vorsprung auf FC Peckelsheim und TuS Asemissen). Beide Teams bleiben jedoch massiv unter Druck.



Thomas Kister, SV Fürstenau/Bodexen: „Horn hatte mehr Spielanteile und ist dann auch mit der letzen Aktion der ersten Halbzeit in Führung gegangen. In der zweiten Halbzeit haben wir uns deutlich gesteigert und konnten dann nach einer Standardsituation den nicht unverdienten Ausgleich erzielen.“



Fürstenau-Bodexen ist so gut wie sicher abgestiegen (17 Punkte Rückstand auf TSV Horn, bei noch sechs verbleibenden Spielen).







——————————————————————————



Delbrücker SC II – TBV Lemgo 6:2 —————————————————————————— Delbrück dominierte von Beginn an und lag durch Treffer von Bager Ogan und Moritz Baum früh klar in Führung. Trotz des zwischenzeitlichen Anschlusstreffers von Selim Blagajcevic geriet Lemgo auch durch eine frühe Rote Karte für Keeper Nicklas Kapale auf die Verliererstraße. Juliano Meyer und Niklas Schütte erhöhten in Überzahl weiter, ehe Joel Poop noch Ergebniskosmetik betrieb. Delbrück rückt damit ins gesicherte Mittelfeld vor, Lemgo bleibt im Mittelfeld stecken.







—————————————————————————— Grün-Weiß Anreppen – BV Bad Lippspringe 0:6 —————————————————————————— Der ungeschlagene Tabellenführer ließ auch bei Grün-Weiß Anreppen nichts anbrennen und feierte einen souveränen Kantersieg. Nach der Führung durch Julius Bosak baute Lippspringe mit einem Doppelschlag nach der Pause den Vorsprung aus und zeigte erneut seine Offensivkraft. Adebola Adejoju traf doppelt, ehe Markus Witmann und Maurice Malak den Endstand herstellten. Lippspringe steht bereits seit dem 10.04. als Meister fest.







—————————————————————————— TuS Asemissen – FC Dahl/Dörenhagen 0:5 —————————————————————————— Asemissen kam gegen starke Gäste aus Dahl/Dörenhagen schwer unter die Räder und kassierte eine empfindliche Heimniederlage. Bereits nach 28 Minuten war das Spiel nach Treffern von Mattheo Aktan, Steffen Engelke und Arne Winter praktisch entschieden. Asemissen bleibt damit tief im Tabellenkeller verankert und steuert auf den Abstieg zu (9 Punkte Rückstand auf TSV Horn, bei noch fünf verbleibenden Spielen).

Dahl/Dörenhagen hält Anschluss an die obere Tabellenhälfte.







—————————————————————————— SV Höxter – SV Eintracht Jerxen-Orbke 3:3 —————————————————————————— Ein wechselhaftes Spiel sah zunächst die frühe Führung für Höxter, ehe Jerxen-Orbke mit drei Treffern auf die Siegerstraße zu sein schien. Doch Höxter bewies Moral und kam durch späte Tore von André Schmitt und Nico Günther noch zum wichtigen Punktgewinn. Beide Teams verbleiben im unteren Mittelfeld, wobei Höxter noch weitere Zähler benötigt, um den Klassenerhalt komplett zu sichern. Jerxen-Orbke bleibt trotz der verspielten Führung im sicheren Bereich und kann nicht mehr absteigen.







——————————————————————————