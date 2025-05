USC Altenautal auf Kurs Vizemeisterschaft - Niederlage in der Hinrunde

USC Altenautal (in weiß) kann einen weiteren Schritt Richtung Vizemeisterschaft machen – Foto: Zimmer

Der BV Bad Lippspringe steht bereits als Meister fest. Dahinter liefern sich der USC Altenautal, der SC Borchen und der FSV Bad/Wünnenberg/Leiberg ein enges Rennen um Platz zwei – während am Tabellenende die Mannschaften gegen den Abstieg kämpfen.



Der SV Fürstenau-Bodexen kann bereits an diesem Spieltag rechnerisch absteigen, sollten sie an diesem Spieltag nicht gewinnen oder der TSV Horn gewinnen sollte.



Für Peckelsheim und TuS Asemissen stehen ebenfalls Endspiele an (neun Punkte Rückstand auf TSV



Der 26. Spieltag könnte in allen Regionen der Tabelle vorentscheidenden Charakter haben.

Tabelle Bezirksliga Staffel 1 Westfalen



Der Tabellenerste steigt als Meister in die Landesliga auf.



Der Tabellenzweite darf an der Vizemeister-Aufstiegsrunde zur Landesliga teilnehmen.



1. BV Bad Lippspringe 25 23-2-0 99:20 71 (steht bereits als Meister fest

2. USC Altenautal 24 14-4-6 69:31 46

3. FSV Bad Wünnenberg/L. 25 13-4-8 84:61 43

4. SC Borchen 25 11-9-5 75:45 42



Die letzten drei Mannschaften steigen in die Kreisliga ab

13. TSV Horn (Auf) 25 7-5-13 45:72 26

14. FC Peckelsheim/Eissen/Löwen 25 5-2-18 54:97 17

15. TuS Asemissen 25 4-5-16 42:100 17

16. SV Fürstenau/Bödexen (Auf) 24 1-6-17 28:86 9



Mi., 30.04.25 19:30 Uhr – SV Eintracht Jerxen-Orbke – SV Dringenberg 2:2

(bereits gespielt)



Mi., 30.04.25 19:30 Uhr – SV Eintracht Jerxen-Orbke – SV Dringenberg 2:2

SV Dringenberg: Anthony Schumann, Thomas Frederkind (69. Florian Steinig), Alexander Kurz (86. Justin Köhler), Moritz Spieker, Tim Sablotny, Noah Albrecht, Manuel Trost, Nick Neumann, Pascal Otte (73. Dennis Kriger), Ali Abo Daher (53. Robert Machleidt), Patrick Stiewe (69. Philippe Soethe) - Trainer: Sven Schmidt - Trainer: Marco Behling

Schiedsrichter: Leonard Prante (Lemgo) - Zuschauer: 101

Tore: 0:1 Patrick Stiewe (29.), 0:2 Manuel Trost (48.), 1:2 Jarrit Karaus (69.), 2:2 Nico Manuel Reker (71.)







So., 04.05.25 15:00 Uhr – USC Altenautal – Delbrücker SC II

————————————————————————So., 04.05.25 15:00 Uhr – USC Altenautal – Delbrücker SC II Mit dem überzeugenden 7:1-Erfolg über Bad Driburg hat sich der USC Altenautal weiter auf Kurs Aufstiegsrunde gehalten. Als Tabellenzweiter hat man aktuell drei Punkte Vorsprung auf Bad Wünnenberg und zudem ein Nachholspiel in der Hinterhand – eine komfortable, aber keineswegs sichere Position. Der Gegner aus Delbrück kommt mit frischem Selbstvertrauen nach dem 6:2-Sieg über Lemgo, spielt jedoch insgesamt eine sehr wechselhafte Saison. Für Altenautal ist ein Heimsieg Pflicht, um sich vor dem Schlussspurt entscheidend abzusetzen.



Jörg Kahmen, USC Altenautal: „Unser Ziel ist ganz klar der Dreier“ Jörg Kahmen, Sportlicher Leiter des USC, warnt dennoch eindringlich vor der Zweitvertretung des Delbrücker SC: „Das Hinspiel haben wir verloren – Delbrück gehört spielerisch zu den Top-Teams der Liga, auch wenn sie in dieser Saison stark schwanken.“ Besonders das Tempo und die Technik der Gäste mache sie unangenehm zu bespielen, so Kahmen weiter. Gleichzeitig betont er, dass man nach dem jüngsten Offensivfeuerwerk in der Spur bleiben wolle: „Unser Ziel ist ganz klar der Dreier.“ Personell rechnet Kahmen mit einer ähnlichen Lage wie zuletzt: kleinere Ausfälle, aber insgesamt ein konkurrenzfähiger Kader – und damit alle Voraussetzungen für einen wichtigen Schritt in Richtung Landesliga-Aufstiegsrunde.



So., 04.05.2025, 15:00 Uhr USC Altenautal Delbrücker SC II



So., 04.05.25 15:15 Uhr – SC Borchen – FC Peckelsheim/Eissen/Löwen

————————————————————————So., 04.05.25 15:15 Uhr – SC Borchen – FC Peckelsheim/Eissen/Löwen Nach dem enttäuschenden 0:3 in Dringenberg will der SC Borchen im Heimspiel gegen den FC Peckelsheim/Eissen/Löwen zurück in die Erfolgsspur. Trotz des Rückschlags liegt Borchen mit 42 Punkten weiterhin in Tuchfühlung zu Rang zwei, doch für den Moment steht vor allem die Rückkehr zur Stabilität im Vordergrund. Der FC reist nach einem überraschenden 4:1-Erfolg gegen Bad Wünnenberg an, steht jedoch mit 17 Punkten weiterhin tief im Tabellenkeller – neun Zähler fehlen zum rettenden Ufer. Die Partie dürfte eine der letzten Chancen für Peckelsheim sein, den Abstieg noch abzuwenden.



Andi Wegener, SC Borchen: „Schon im Hinspiel haben wir uns schwergetan“ Borchens Co-Trainer Andi Wegener warnt vor einer möglichen Unterschätzung des Gegners: „PEL hat zwar noch viel Rückstand, wird aber alles investieren – schon im Hinspiel haben wir uns sehr schwergetan.“ Dennoch will man an die zuletzt starken Heimauftritte anknüpfen und die drei Punkte am Hessenberg behalten. „Das Thema Aufstiegsrunde ist intern kein Thema“, stellt Wegener klar. „Für uns zählt, dass wir möglichst viele Punkte holen und am Ende unter die Top fünf kommen – das wäre für unsere junge Mannschaft schon ein richtig guter Abschluss.“ Mit der Rückkehr von Thomas Müller sieht es personell zumindest an einer wichtigen Stelle gut aus, bei weiteren Spielern entscheidet die Trainingswoche.







So., 04.05.25 15:00 Uhr – TuS Asemissen – Grün-Weiß Anreppen



Asemissen liegt mit 17 Punkten auf einem Abstiegsplatz (neun Punkte Rückstand auf TSV Horn, bei noch fünf verbleibenden Spielen) und konnte zuletzt beim 0:5 gegen Dahl/Dörenhagen nicht überzeugen. Der Aufsteiger aus Anreppen steht im gesicherten Mittelfeld. Alles andere als ein Sieg der Gäste wäre überraschend. Asemissen benötigt dringend ein Erfolgserlebnis, um im engen Kellerduell mit Peckelsheim und TSV Horn zu bestehen.







So., 04.05.25 15:00 Uhr – FSV Bad Wünnenberg/Leiberg – BV Bad Lippspringe



Bad Wünnenberg kassierte zuletzt eine überraschende 1:4-Niederlage gegen den Abstiegskandidaten aus Peckelsheim und verlor an Boden im Kampf um Rang zwei. Spitzenreiter BV Bad Lippspringe bleibt mit 71 Punkten und noch immer ohne Niederlage das Maß aller Dinge. Für den FSV geht es um Wiedergutmachung und einen Achtungserfolg gegen das dominierende Team der Liga.







So., 04.05.25 15:00 Uhr – SV Fürstenau/Bödexen – SV Höxter



Fürstenau bleibt mit lediglich neun Punkten und erst einem Saisonsieg das abgeschlagene Schlusslicht. Höxter konnte sich mit dem 3:3 gegen Jerxen etwas stabilisieren und hat nun 13 Punkte Vorsprung auf einen Abstiegsplatz. Gegen den Aufsteiger zählt für die Gäste nur ein Sieg. Die Gastgeber hingegen brauchen ein kleines Wunder, um doch noch den Klassenerhalt zu schaffen.



So., 04.05.25 15:15 Uhr – TBV Lemgo – TSV Horn



Lemgo kam zuletzt gegen Delbrück deutlich unter die Räder und musste sich mit 2:6 geschlagen geben. Mit 39 Punkten liegt man komfortabel im Mittelfeld. Horn steht dagegen mit 26 Punkten neun Zähler vor der Abstiegszone und ist auf weitere Zähler angewiesen. In dieser Partie ist für beide Seiten viel Druck im Spiel – wenn auch aus unterschiedlichen Richtungen.





So., 04.05.2025, 15:15 Uhr TBV Lemgo TSV Horn



So., 04.05.25 16:00 Uhr – FC Dahl/Dörenhagen – TuS Bad Driburg



Dahl/Dörenhagen beeindruckte zuletzt mit einem souveränen 5:0-Erfolg in Asemissen und steht nun bei soliden 39 Punkten. Bad Driburg steckt nach dem 1:7 in Altenautal tief in einer Ergebniskrise. Die Gastgeber wollen ihren Lauf fortsetzen. Für den TuS geht es um dringend benötigte Stabilität.







