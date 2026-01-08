USA-Rückkehrer wechselt zu Landesligist und zwei weitere Transfers

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Tabellenführer Türkspor Neu-Ulm (Landesliga Staffel 4) kann nach drei Abgängen den ersten Neuzugang in der Winterpause präsentieren. Der Abwehrspieler Amer Dedic (22) kehrt nach mehr als zwei Jahren in der USA, dort spielte er zuletzt für die Bowling Green Falcons State Univerity, nach Deutschland zurück,. Die letzte Station in Deutschland war für Dedic beim FC Memmingen (Regionalliga Bayern), bevor er dann zu Beginn der Saison 22/23 in die USA wechselte.

SV Mietingen



Abwehrspieler Simon Neubrand (21) aus Schönebürg wechselt vom FC Memmingen II zum SV Mietingen, der momentan den 11. Platz in der Landesliga Staffel 4 belegt. In der laufenden Saison kam Neubrand bisher auf 16 Einsätze in der Landesliga Südwest und erzielte dort ein Tor, für die erste Mannschaft bestritt er in der Saison 24/25 zwei Einsätze in der Bayernliga Süd.



Dieses Statement gab Trainer Philipp Lang ab:

"Wir sind sehr froh und auch stolz, dass wir so einen talentierten und gut ausgebildeten Spieler für uns gewinnen konnten. Simon ist ein defensiver Allrounder mit sehr guter Physis und hoher spielerischer Qualität. Da er bereits ein bekanntes Gesicht auf dem SVM Sportgelände ist und schon mit einigen Spielern aus dem aktuellen Kader zusammengespielt hat, sind wir überzeugt, dass es keine große Eingewöhnungszeit braucht."





FV Biberach



Mit Abwehrspieler Berat Yilmaz (21), kann der FV Biberach den dritten Neuzugang in der Winterpause vermelden. Yilmaz spielte zuletzt für den SV Offenhausen (Bezirksliga Donau/Iller) und bestritt dort ein Spiel in dieser Saison.