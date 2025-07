US-Torwart verlässt Schwefingen – Aitboughima zieht es nach Nordhorn

Ian Aitboughima wagte 2023 den Schritt über den Atlantik und fand bei den Sportfreunden Schwefingen eine sportliche Heimat. In seinem ersten Jahr agierte er zunächst als zweiter Torhüter der ersten Mannschaft und kam dort auf sieben Einsätze in der Bezirksliga Weser-Ems Staffel 3. Parallel sammelte er in der A-Jugend der JSG Teglingen/Meppen/Schwefingenwichtige Spielpraxis und stand dort in zwölf Partien der Landesliga Weser-Ems im Tor.

Durchbruch in der Bezirksliga: 29 Einsätze in der Saison 24/25

In der abgelaufenen Spielzeit 2024/25 gelang Ian endgültig der Sprung zum Stammtorhüter der Bezirksliga-Mannschaft. 29 Einsätze stehen für ihn in der Bilanz – ein klares Zeichen des Vertrauens und Belegs für seine starke Entwicklung. Auch ein kurzer Einsatz in der zweiten Mannschaft (drei Spiele in der 2. Kreisklasse Emsland Mitte) ist in seiner Statistik vermerkt. Trotz sprachlicher Barrieren zu Beginn überzeugte Ian schnell mit seinem Stellungsspiel, seiner Präsenz im Strafraum und seiner Ruhe am Ball.