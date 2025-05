US-Talent verlängert Vertrag beim VfV – Ausbildung bei Barca Academy

Giesing stammt aus Portland und wurde an der renommierten „Barça Residency Academy“ in Arizona ausgebildet – einem US-Projekt des spanischen Spitzenklubs FC Barcelona. Im September 2024 wechselte er erstmals nach Deutschland und schloss sich dem VfV 06 an. Seither absolvierte er trotz verletzungsbedingter Unterbrechung 17 Pflichtspiele für die Hildesheimer.

In der laufenden Saison fiel der zentrale Mittelfeldspieler vor allem durch seine hohe Spielintelligenz, taktische Disziplin und steigende Leistungsentwicklung auf. Dass andere Vereine auf ihn aufmerksam wurden, überrascht angesichts seiner Ausbildung und seines Potenzials nicht. Giesing selbst aber setzt auf Kontinuität: „Ich fühle mich in Hildesheim sehr wohl und will mit dem Team in der neuen Saison angreifen.“

Mit der Weiterverpflichtung von Oliver Giesing wächst der Kader für die Spielzeit 2025/26 auf nunmehr 18 Spieler an. Die sportliche Leitung setzt den strukturierten Aufbau konsequent fort. Weitere Entscheidungen sollen zeitnah folgen.