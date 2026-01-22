US-Stürmer für den Heideweg: Eintracht verpflichtet Miles Rice

Der SV Eintracht Nordhorn verstärkt seinen Angriff: Mit Miles Rice kommt ein 23-jähriger Stürmer vom San Juan FC an den Heideweg.

Der SV Eintracht Nordhorn hat die Verpflichtung von Miles Rice bekanntgegeben. Der 23-Jährige wechselt vom San Juan FC zur Eintracht. Rice ist in Kalifornien geboren und besitzt die US-amerikanische Staatsbürgerschaft.

Laut Vereinsangaben bringt Rice ausgeprägte Torjägerqualitäten mit. Darüber hinaus wird er für seine starke Defensivarbeit sowie seine mannschaftsdienliche Spielweise im Angriff beschrieben. Die Eintracht erhofft sich von dem Neuzugang Impulse sowohl im Offensivspiel als auch gegen den Ball.

Eintracht Nordhorn verstärkt Abwehrzentrum mit Franzosen

Der SV Eintracht Nordhorn hat auf die Abgänge in der Defensive reagiert und sich mit sofortiger Wirkung im Abwehrzentrum verstärkt. Ein 23-jähriger Innenverteidiger kommt aus dem Ausland.

Neuer Innenverteidiger für die Eintracht

Mit Clarence Coynault-Loriot schließt sich ein neuer Innenverteidiger dem SV Eintracht Nordhorn an. Der 23-jährige Franzose soll das Defensivzentrum stabilisieren und bringt mit einer Körpergröße von 1,95 Metern eine ausgeprägte physische Präsenz mit.

Ersatz für Kamp und Phipps

Coynault-Loriot ist als Reaktion auf die Abgänge von Florian Kamp und Logan Phipps verpflichtet worden. Zuletzt stand der Franzose in der luxemburgischen 1. Liga beim FC Atert Bissen unter Vertrag und wechselt nun mit sofortiger Wirkung zur Eintracht.

In eigener Sache ⬇️

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

💯 Du kannst dir sogar vorstellen, regelmäßig mehr Daten zu pflegen und so die Amateurfußball-Community noch weiter zu unterstützen, dann werde Ligaleiter und sorge unter anderem dafür, dass es eine Elf der Woche und noch mehr vollständige Statistiken gibt: So wirst du Ligaleiter - es ist ganz einfach!

🎥 Du willst die Spiele deines Vereins in Bild oder Video festhalten, um damit die mediale Strahlkraft zu erweitern? FuPa bietet dir dafür die Plattform! Schnappschüsse der Partien können ganz einfach als Bildergalerie hochgeladen werden - je mehr und je hochwertiger die Qualität, desto besser. FuPa.tv bietet außerdem die Möglichkeit, die eigenen Partien zu filmen. Alles was es dazu braucht: Stativ und Handy(kamera)!

___________________

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!

___________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

💯 Du kannst dir sogar vorstellen, regelmäßig mehr Daten zu pflegen und so die Amateurfußball-Community noch weiter zu unterstützen, dann werde Ligaleiter und sorge unter anderem dafür, dass es eine Elf der Woche und noch mehr vollständige Statistiken gibt: So wirst du Ligaleiter - es ist ganz einfach!

🎥 Du willst die Spiele deines Vereins in Bild oder Video festhalten, um damit die mediale Strahlkraft zu erweitern? FuPa bietet dir dafür die Plattform! Schnappschüsse der Partien können ganz einfach als Bildergalerie hochgeladen werden - je mehr und je hochwertiger die Qualität, desto besser. FuPa.tv bietet außerdem die Möglichkeit, die eigenen Partien zu filmen. Alles was es dazu braucht: Stativ und Handy(kamera)!

___________________

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!

___________________