Urteilswende im Aufstiegskampf: Hohkeppel II wieder vorn

Die erste Instanz hatte Hohkeppel vorgeworfen, mit Arlind Mimini einen nicht einsatzberechtigten Ü23-Spieler eingesetzt zu haben – erlaubt wären laut Spielordnung nur zwei solcher Akteure. Doch das Verbandssportgericht urteilte nun anders: Mimini, geboren am 28. Oktober 2001, zählt demnach noch als U23-Spieler, da für die Berechnung das Spieljahr (1. Juli bis 30. Juni) maßgeblich sei – nicht das Kalenderjahr.

„Eine Neu-Berechnung der Altersgrenze mitten in der Saison würde gegen den fußballerischen Willen des Ordnungsgebers verstoßen“, heißt es in der ausführlich begründeten Entscheidung. Das Gericht wies daher den Einspruch von Jan Wellem ab, hob die Spielwertung auf und bestätigte das auf dem Platz erzielte Remis.

Die Aufstiegsentscheidung wird somit sportlich fallen – ein Umstand, der bei den beteiligten Vereinen vermutlich für Klarheit, wenn auch nicht überall für Freude sorgt. Die Chancen bleiben jedoch für alle drei Top-Teams intakt.

Das Urteil im Wortlaut:

Die Berufung ist zulässig. Die Berufung gegen das Urteil des Bezirkssportgerichts 1 FVM vom 15. Mai 2025 wurde form- und fristgerecht über das e-Postfach mit Schreiben vom 17. Mai 2025 eingelegt und begründet, die Gebühr in Höhe von 100 EUR wurde ebenfalls fristgerecht am 17. Mai 2025 gezahlt. Die Berufung ist auch begründet. Der Berufungsführer hat keinen Spieler ohne Spielberechtigung eingesetzt, insbesondere nicht durch den Einsatz des Spielers Arlind Mimini, geboren am 28. Oktober 2001. Wegen des Sachverhalts, der zwischen den Parteien unstreitig ist, wird auf den Akteninhalt des BSG 1 FVM sowie auf die tatsächlichen Feststellungen der Erstinstanz Bezug genommen. Die ausschlaggebende Streit- und zu klärende Rechtsfrage, ob der Spieler Arlind Mimini als U23-Spieler im Sinne des § 11 der Spielordnung/WDFV anzusehen ist, wird durch die Kammer zugunsten des Berufungsführers beantwortet.

In § 11 Absatz 13 der Spielordnung/WDFV gelten die vorstehenden Vorschriften über die Zuordnung der Spieler zu einer bestimmten Mannschaft für das jeweilige Spieljahr. In § 11 Absatz 6 der Spielordnung/WDFV ist wiederholt die Rede von „Ü23“. Damit ist keine Beschreibung des Alters, sondern eine Einteilung der Mannschaften in U23 und Ü23 gemeint, wie auch in § 11 Absatz 9 der Spielordnung/WDFV deutlich wird. Eine Einteilung der Mannschaften erfolgt regelmäßig zum 1. Juli eines Jahres. Bei der Definition einer Altersklasse verwendet der Ordnungsgeber sowohl in der DFB-Spielordnung (§ 11, 11a, 12) als auch in der WDFV-Jugendspielordnung (§ 4) jeweils den Beginn eines Spieljahres, sodass auch im einschlägigen § 11 der Spielordnung/WDFV im Seniorenbereich der Beginn des Spieljahres gemeint ist, obwohl dort lediglich von „des Jahres“ geschrieben steht. Nach § 26 Absatz 1 der Spielordnung/WDFV beginnt in der Regel das Spieljahr am 1. Juli und endet mit dem 30. Juni des folgenden Jahres.

Nach Rechtsauffassung des Berufungsgegners und der Erstinstanz würde sich in der Konsequenz nach dem 31. Dezember – mitten in der Spielzeit – neu bestimmen, wer in einer U23-Mannschaft spielen dürfte. Auch würden sich Kaderstrukturen ändern, wenn es um einen Einsatz in der niedrigeren Mannschaft geht. Das verstößt nach Auffassung der erkennenden Kammer gegen den fußballerischen Willen des Ordnungsgebers. Zudem würde die Einteilung und Eindeutigkeit der Altersklassifizierung und -zuordnung nicht mehr gegeben sein. Grundsätzlich denken die genannten Ordnungen bei Berechnungen immer in dem genannten Spieljahrzeitraum vom 1. Juli bis zum 30. Juni des folgenden Jahres (Spielzeit). Damit meint der Ordnungsgeber, wenn er in Jahren und Zurechnungen spricht, Spielzeiten. Das entspricht dem allgemeinen Spielbetriebsgedanken und ist allgemein bekannt und anerkannt. Dazu kommt, dass es kein Zufall ist, wenn vom 1. Juli die Rede ist, denn sonst hätte es auch jeder andere Tag sein können. Dass der Ordnungsgeber dieses Datum wählt, zeigt seinen Willen hinreichend, ein Spieljahr in der einschlägigen Vorschrift zu meinen. Dem steht auch nicht der Wortlaut entgegen. Hieraus ergibt sich nicht, dass mit „des Jahres“ nicht gerade „des Spieljahres“ gemeint ist. „Jahr“ im fußballtechnischen Kontext kann ohne Weiteres auch „Spieljahr“ heißen.

Aus den genannten Gründen ist das Urteil des BSG 1 FVM aufzuheben, der Einspruch des Berufungsgegners zurückzuweisen und das Spiel wie ausgetragen zu werten. Die Kosten- und Gebührenentscheidung folgt aus § 68 der Rechts- und Verfahrensordnung/WDFV.



Die Revision wird nicht zugelassen, da kein Fall von grundsätzlicher Bedeutung zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung im WDFV oder bezüglich der Anwendung von DFB-Recht vorliegt.