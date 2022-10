Urteile zum Spielabbruch in der Kreisliga B Neue Infos kommen vom Fußball-Bezirk Enz/Murr.

Das Sportgericht Enz/Murr hat sich in einer Kammersitzung mit den Vorgängen befasst die in Summe dann zum Spielabbruch in der Kreisliga B8 im Bezirk Enz/Murr am 02.10.2022 in der Partie SpVgg Bissingen – FV Sönmez Spor Bietigheim geführt haben.

Hier wurde der Verein FV Sönmez Spor Bietigheim wegen Verschulden eines Spielabbruches zu einer Geldstrafe im mittleren, 3-stelligen Bereich, verurteilt. Gleichzeitig wurde noch der Hinweis gegeben, dass es im Wiederholungsfall zu einer Sperre von 1-6 Monaten, Anordnung von Platzaufsichten oder der Aberkennung von bis zu 6 Punkten kommen kann. Dies ist der Rahmen der gemäß der Rechs- und Verfahrensordnung des WFV möglich ist.



Das Spiel wird, nach tatsächlichem Ausgang, der SpVgg Bissingen mit 7:1 Toren und 3 Punkten als gewonnen, dem FV Sönmez Spor Bietigheim mit 1:7 Toren und 0 Punkten als verloren gewertet.