Urteile des Sportgerichts zu drei Spielabbrüchen

"Das Sportgericht Franken hat 3 Spielabbrüche abgeurteilt:



Am 31.08.2025 wurde das Spiel der Kreisliga B5 TSV Herbolzheim – SC Amorbach II in der Halbzeitpause beim Stande von 8:0 abgebrochen. Der SC Amorbach II wollte das Spiel nach der Halbzeit nicht mehr fortsetzen. Das Sportgericht hat das Spiel mit dem Stand bei Abbruch (8:0) für den TSV Herbolzheim gewertet. Zusätzlich erhielt der SC Amorbach wegen Verschuldens eines Spielabbruchs eine Geldstrafe im unteren dreistelligen Bereich.



Am 05.09.2025 wurde das Sie der ersten Runde im Senioren-Bezirkspokal SC Abstatt – TSV Pfedelbach ebenfalls in der Halbzeitpause abgebrochen. Dem TSV Pfedelbach standen nur noch sieben einsatzfähige Spieler zur Verfügung und man wollte das Risiko weiteren Verletzungen nicht mehr eingehen. Das Spiel wurde vom Sportgericht mit 3:0 für den SC Abstatt gewertet, der damit in die zweite Runde des Pokals einzog. Zusätzlich erhielt der TSV Pfedelbach eine Geldstrafe im niederen dreistelligen Bereich.



Am 20.09.25 wurde das Spiel der Ü32 Senioren Bezirksliga 2 TSV Kupferzell – TSV Pfedelbach abgebrochen. Ein Spieler hatte sich schwer verletzt und es dauerte eine geraume Zeit, bis er vom Notarzt und DRK versorgt werden konnte. Beide Mannschaften wollten das Spiel nicht mehr fortsetzen, hinzu kam dass der Platz über kein Licht verfügte und damit eine ordnungsgemäße Beendigung des Spieles nicht gewährleistet war. Das Spiel wird nochmals neu angesetzt."

