Urteil nach Spielabbruch zwischen Bierstadt und Kelsterbach verkündet Urteil bringt Klarheit nach Spielabbruch am ersten Gruppenliga-Spieltag +++ Warum der FC Bierstadt erleichtert ist

Wiesbaden. Knapp drei Monate nach dem abgebrochenen Gruppenliga-Spiel am 3. August zwischen dem FC Bierstadt und FC Türk Kelsterbach ist nun das Urteil des HFV-Sportgerichts gefallen. Die Partie war beim Stand von 5:1 für Bierstadt abgebrochen worden, nachdem ein Kelsterbacher Spieler den Schiedsrichter bedroht haben soll.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier. Der betreffende Spieler wird für 20 Spiele gesperrt, 14 davon hat er bereits abgesessen. Türk Kelsterbach erhält keinen Punktabzug, muss jedoch die Verfahrenskosten tragen. Das Spiel wird mit 3:0 Punkten und 5:1 Toren für den FC Bierstadt gewertet.

So., 03.08.2025, 15:00 Uhr FC Bierstadt Bierstadt FC Türk Kelsterbach Türk K.-bach Abgebrochen Türk-Trainer Kilic Görgülü erklärt: „Wir sind erst einmal glücklich, dass der Verein nicht darunter leidet.“ Die 20-Spiele-Sperre halte er jedoch für „ein bisschen viel“. Ob der Verein Einspruch einlegen werde, sei noch offen: „Hätten wir das Urteil früher bekommen, dann hätten wir auch reagieren können“ – auch mit Blick auf mögliche Verstärkungen im Winter, da der bestrafte Spieler in diesem Fußball-Jahr 2025 nicht mehr eingesetzt werden darf.