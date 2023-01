Urteil nach Spielabbruch: 15 Monate Sperre, 200 Euro Strafe Bartosz Gajewski wird bis zum 1.1.2024 aus dem Verkehr +++ Die Partie wird mit 2:0 für Pfarrkirchen gewertet, Walburgskirchen muss zudem eine Strafe in Höhe von 200 Euro zahlen

Die Partie hatte Anfang Oktober weit übers Rottal hinaus für Schlagzeilen gesorgt! Was war passiert? Im Bezirksliga-Derby zwischen dem TuS Walburgskirchen und der TuS 1860 Pfarrkirchen vor 200 Zuschauern kam es zu einer hässlichen Szene. Beim Spielstand von 1:1 verlor Walburgskirchens Torhüter Bartosz Gajewski nach einer Schiedsrichterentscheidung die Nerven und griff den jungen Schiedsrichterassistenten an der Linie tätlich an. Referee Andreas Poxleitner (SV Finsterau) brach die Partie nach dem Vorfall ab. Ein Fall fürs Sportgericht! Nun liegt ein Urteil vor. Der Spieler bekommt eine drastische Sperre aufgebrummt, der Verein kommt eher glimpflich davon.