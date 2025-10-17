Urteil ist gefallen: So lange ist Lohes Trainer René Müller gesperrt

Bad Oeynhausen. Das Sportgericht des Fußball- und Leichtathletikverband Westfalen (FLVW) sperrt René Müller für zwei Meisterschaftsspiele. Das Urteil, das noch nicht rechtskräftig ist, wurde dem Trainer des Fußball-Landesligisten TuS Lohe jetzt zugestellt. Müller hat noch die Möglichkeit, Einspruch gegen die Entscheidung einzulegen. „Das mache ich aber nicht. Ich werde diese Strafe akzeptieren, womit der Vorfall für mich abgeschlossen ist“, sagt Müller auf Nachfrage.

Auch gegen Dornberg nur Zuschauer

Somit wird der 51-jährige Ex-Profi seiner Mannschaft auch beim Heimspiel am kommenden Sonntag gegen den TuS Dornberg fehlen. Bereits am vergangenen Sonntag musste Lohes Trainer von der Tribüne aus zuschauen, wie seine Mannschaft mit 0:3 beim SC Herford verlor. Die Sperre beinhaltet ein Innenraumverbot sowie ein Verbot der Kontaktaufnahme mit seiner Mannschaft (Spieler, Co-Trainer) eine halbe Stunde vor und nach dem Spiel. „So sind die Regeln, und daran werde ich mich selbstverständlich auch halten“, so Müller.

Jeger Ghanem kommt straffrei davon

Der „Vorfall“ ereignete sich beim Heimspiel des TuS Lohe gegen den FC Lübbecke (2:3) am Sonntag, 5. Oktober. Nach dem Abpfiff hatte der Lübbecker Spieler Jeger Ghanem den Ball mit Vollspann in Richtung Müller getreten. Der Ball knallte nur anderthalb Meter von Müller entfernt an die Bande. Außerdem soll Ghanem dem Loher Trainer noch direkt angeschaut und triumphiert haben, woraufhin Müller die Fassung verlor, den Platz betrat und auf den Lübbecker Flügelspieler zustürmte.

Schiedsrichter Ali Senol unterstellte Ghanem, den Ball aus „Freude über den Sieg“ abgefeuert zu haben, was René Müller allerdings bezweifelt. Das Sportgericht in Kamen-Kaiserau folgte offenbar der Sichtweise des Schiedsrichters. Jeger Ghanem kommt demnach straffrei davon, auch wenn sein Verhalten als auslösend bewertet wird.

Lübbecker Spieler an den Hals gefasst und zu Boden gebracht

„Ich bleibe dabei: Meine Reaktion war eine unangemessene Reaktion auf die unangemessene Aktion eines Lübbecker Spielers“, sagt Müller. Er selber habe sich mittlerweile bei Lübbeckes Torwart-Trainer Benedikt Hellmann bedankt, der Müllers Sturmlauf im Ansatz unterband. „Er hat mir mit seinem besonnenen Verhalten Raum für Reiz und Reaktion verschafft“, so Müller.Auch Lohes offensiver Mittelfeldspieler Adrian Mavretic mischte in der Gemengelage mit. Er soll bei der Rudelbildung den Lübbecker Spieler Luca David Steinhof an den Hals gefasst und zu Boden gebracht haben. Für diese Aktion wird er sicherlich härter bestraft werden als Müller. In dieser Sache steht das Urteil noch aus.

