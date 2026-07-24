Urteil im Toto-Pokal gefallen: Kleine Geldstrafe und neue Wertung BFV wertet Erstrunden-Duell mit 2:0 für Neudrossenfeld +++ Urteil ist rechtskräftig +++ »Freuen uns und hoffen auf ein attraktives Los« von pm/btfm · Heute, 12:01 Uhr · 0 Leser

Foto: Florian Würthele

Das Sportgericht Bayern des Bayerischen Fußball-Verbandes (BFV) hat sich entschieden: Das Spiel in der 1. Runde des Toto-Pokals im Duell der zwei Bayernliga-Teams Neudrossenfeld und des FC Eintracht Bamberg wird zugunsten des TSV entschieden.

Sa., 18.07.2026, 16:00 Uhr FC Eintracht Bamberg 2010 FCE Bamberg TSV Neudrossenfeld Neudrossenf. 0 2 § Urteil

In einer ausführlichen Mitteilung bezog der Verband Stellung zum Vorfall: "Das Sportgericht Bayern des hat nach einer Anzeige des TSV Neudrossenfeld die Erstrundenpartie im bayerischen Toto-Pokal-Wettbewerb beim FC Eintracht Bamberg (1:3) wegen eines unzulässigen Spielereinsatzes gemäß § 29 der Spielordnung mit 2:0 für Neudrossenfeld gewertet. Die Grün-Weißen ziehen damit in die 2. BFV-Hauptrunde ein. Darüber hinaus wurde der FC Eintracht Bamberg mit einer Geldstrafe in Höhe von 150 Euro belegt. Das Urteil ist rechtskräftig. Eine Berufung ist nicht möglich.

Sportgericht entscheidet im Toto-Pokal für Neudrossenfeld – TSV hofft jetzt auf »attraktives Los« Auslöser für die Anzeige war die Einwechslung eines Bamberger Spielers in der 71. Minute, der zwar über ein gültiges Spielrecht für den FC Eintracht Bamberg verfügte, jedoch nicht auf dem Elektronischen Spielberichtsbogen (ESB) aufgeführt war. Nach § 33 der Spielordnung des BFV dürfen grundsätzlich nur Spieler eingesetzt werden, die vor Spielbeginn ordnungsgemäß im ESB erfasst wurden oder sich vor ihrer erstmaligen Einwechslung persönlich beim Schiedsrichter anmelden und anschließend im Spielbericht nachgetragen werden. Da der betreffende Spieler weder vor der Partie im Elektronischen Spielbericht eingetragen war, noch nach seiner Einwechslung ordnungsgemäß ergänzt worden ist, sah das Sportgericht Bayern den Tatbestand des unzulässigen Spielereinsatzes gemäß § 77 Absatz 1 der Rechts- und Verfahrensordnung als erfüllt an."