Urteil im Toto-Pokal gefallen: Kleine Geldstrafe und neue Wertung

Das Sportgericht Bayern des Bayerischen Fußball-Verbandes (BFV) hat sich entschieden: Das Spiel in der 1. Runde des Toto-Pokals im Duell der zwei Bayernliga-Teams Neudrossenfeld und des FC Eintracht Bamberg wird zugunsten des TSV entschieden.
Auslöser für die Anzeige war die Einwechslung eines Bamberger Spielers in der 71. Minute, der zwar über ein gültiges Spielrecht für den FC Eintracht Bamberg verfügte, jedoch nicht auf dem Elektronischen Spielberichtsbogen (ESB) aufgeführt war.
Nach § 33 der Spielordnung des BFV dürfen grundsätzlich nur Spieler eingesetzt werden, die vor Spielbeginn ordnungsgemäß im ESB erfasst wurden oder sich vor ihrer erstmaligen Einwechslung persönlich beim Schiedsrichter anmelden und anschließend im Spielbericht nachgetragen werden. Da der betreffende Spieler weder vor der Partie im Elektronischen Spielbericht eingetragen war, noch nach seiner Einwechslung ordnungsgemäß ergänzt worden ist, sah das Sportgericht Bayern den Tatbestand des unzulässigen Spielereinsatzes gemäß § 77 Absatz 1 der Rechts- und Verfahrensordnung als erfüllt an."
Damit hatte der Einspruch des TSV Neudrossenfeld vollen Erfolg. Der Klub hatte nach dem 1:3 auf dem Platz umgehend reagiert und Rechtsmittel gegen die Wertung eingelegt. Der TSV pochte auf die Einhaltung der Verbandsregularien und bekam am grünen Tisch nun recht zugesprochen. Statt des FC Eintracht Bamberg zieht nun der TSV Neudrossenfeld in die 2. BFV-Hauptrunde des Toto-Pokals ein. „Ich wäre lieber auf dem Spielfeld weitergekommen als am grünen Tisch. Aber es gibt nun mal Regeln, die einzuhalten sind“, kommentierte TSV-Manager Daniel Stöcker das Urteil. „Insofern freuen wir uns natürlich und hoffen auf ein attraktives Los.“
Bereits heute, am 24. Juli, findet die Auslosung der zweiten Runde statt. Der FC Wendelstein hatte angekündigt, sich als einziger Kreissieger den TSV 1860 München zu wünschen. Alle anderen Entscheidungen fallen um 12:30 Uhr. Hier geht es zum Live-Ticker der Auslosung.