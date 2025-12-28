Urteil im Mainzer Jugendfußball: Ein Spiel, zwei Verlierer

Mainz. Am Ende gibt es nur Verlierer. Nach einem Sportgerichtsurteil haben beide Mannschaften dieses Spiel verloren. Das Vergehen: Beide Teams waren mit elf Fußballern angetreten. Das ist allerdings nur auf den ersten Blick paradox. Denn beim C-Jugend-Spiel des FSV Alemannia Laubenheim II gegen die Spvgg Selzen hätten eigentlich nur jeweils neun Spieler auf dem Platz stehen sollen. „Wir haben eine 9er Mannschaft gemeldet”, erklärt Petro Jud, Jugendleiter in Selzen. Heißt: Weil absehbar nicht genügend Spieler während der Saison zur Verfügung stehen, treten die Selzer nach dem „Norweger Modell” jeweils nur mit neun Akteuren auf dem Großfeld an – und der Gegner auch.
An jenem Samstag, beim Spiel bei der Laubenheimer Zweiten in der Kreisklasse, war der Kader aber prall gefüllt. Deshalb die Idee: In Absprache mit den Gastgebern zu elft antreten. Alemannia-Trainer Oliver Höflich und Spvgg-Coach Carsten Schütz waren sich schnell einig, fragten beim Schiedsrichter nach. Der sagte, er wolle sich bei seinem Obmann absichern, ob dies möglich ist. „Den hat er angerufen”, sagt Jud, „und laut Aussage beider Trainer hat der Schiedsrichter gesagt: ,Es ist kein Problem, ihr müsst nur beide auf dem Spielbericht unterschreiben.´ Das haben sie getan.” Die Partie „Elf gegen elf”, das Duell des Vorletzten gegen den Letzten, gewannen die Laubenheimer mit 3:1, es war ihr erster Saisonsieg.
Jürgen Schäfer, Vorsitzender des Verbandsjugendausschusses, erfährt von dieser Redaktion von dem Urteil, gibt zu: „Das ist sicher unglücklich gelaufen.” Aber der Frankelbacher sagt auch: „Wenn ein Verein nach dem Norweger-Modell eine 9er-Mannschaft meldet, ist das bindend für die gesamte Saison.” Anders im Erwachsenenbereich: Dort gibt es im Reservespielbetrieb und in C- und D-Klassen das „Flex-Modell” - jede Mannschaft kann während der Saison zu „flex” wechseln, dann 9, 10 oder 11 Spieler einsetzen, der Gegner passt sein Team entsprechend an. Zudem darf die Flex-Mannschaft maximal zwei Auswechselspieler stellen, der Gegner die Höchstanzahl.
„Wir wollen”, kündigt Schäfer an, „bei der Wintertagung diesen Flex-Spielbetrieb auch bei der Jugend einführen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand dagegen sein wird.” Danach müsste die Satzungskommission ihr Okay geben, anschließend das SWFV-Präsidium. Ist alles bis 30. Juni geregelt, könnte die nächste Saison auch bei der Jugend mit Flexibilität laufen.