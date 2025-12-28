Urteil im Mainzer Jugendfußball: Ein Spiel, zwei Verlierer

An jenem Samstag, beim Spiel bei der Laubenheimer Zweiten in der Kreisklasse, war der Kader aber prall gefüllt. Deshalb die Idee: In Absprache mit den Gastgebern zu elft antreten. Alemannia-Trainer Oliver Höflich und Spvgg-Coach Carsten Schütz waren sich schnell einig, fragten beim Schiedsrichter nach. Der sagte, er wolle sich bei seinem Obmann absichern, ob dies möglich ist. „Den hat er angerufen”, sagt Jud, „und laut Aussage beider Trainer hat der Schiedsrichter gesagt: ,Es ist kein Problem, ihr müsst nur beide auf dem Spielbericht unterschreiben.´ Das haben sie getan.” Die Partie „Elf gegen elf”, das Duell des Vorletzten gegen den Letzten, gewannen die Laubenheimer mit 3:1, es war ihr erster Saisonsieg.