Urteil im D/A-Fall gefällt

Wie aus dem Urteil des Sportgerichts des Fußballbezirks Lüneburg hervorgeht, ist das Verfahren aufgrund "fehlender Beweislage" eingestellt worden. Das Sportgericht sehe bei dem Antrag des FC Eintracht Cuxhaven "keine fundierten Aussagen von Zeugen, um hier konkret und beweislich gegen Zuschauer des Vereins SV Drochtersen/Assel ermitteln und vorgehen zu können". Die Kosten des Verfahrens in Höhe von 30 Euro muss Eintracht Cuxhaven tragen. Das Urteil liegt dem TAGEBLATT vor.

Kein Vermerk im Spielbericht

Anfang November soll es bei der Bezirksliga-Partie in Assel zwischen D/A III und Eintracht Cuxhaven zu dem Vorfall gekommen sein. Dabei soll ein Eintracht-Spieler in der ersten Hälfte und in der Halbzeitpause aus D/A-Fankreisen rassistisch beleidigt worden sein. Weil das Schiedsrichtergespann dies nicht mitbekam, gab es keinen Vermerk im Spielbericht. D/A wies die Vorwürfe zurück.

Infolge einer Stellungnahme des FC Eintracht Cuxhaven kam es zu dem schriftlich geführten Verfahren beim Bezirkssportgericht. Beide Vereine, der angeblich betroffene Cuxhavener Spieler sowie das Schiedsrichtergespann gaben Stellungnahmen ab.

Das Urteil dürfte dennoch kein Freispruch erster Klasse für D/A sein. Das Sportgericht hielt in seiner Begründung fest, dass es nicht auszuschließen sei, dass es zu rassistischen Bemerkungen und Beleidigungen von Zuschauern, die dem Verein D/A zuzuordnen seien, gekommen sei.

"Leider", heißt es weiter in dem Urteil, habe es der betroffene Spieler versäumt, den Schiedsrichter gleich auf die rassistischen Äußerungen eines Zuschauers hinzuweisen. Gleiches gelte für die rassistischen Aussprüche einer Zuschauerin in der Halbzeitpause. Aus Sicht des Gerichts wäre es angebracht gewesen, sie lautstark mit ihrer Aussage zu konfrontieren, "um dann auch die Unterstützung durch Mitspieler, Vereinsverantwortliche und Schiedsrichtergespann zu bekommen".