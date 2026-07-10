Urteil gekippt: Pesch II gegen Olympia Köln wird wiederholt Das Bezirkssportgericht ordnet eine Neuansetzung im Kölner Abstiegskampf an. von red · Heute, 18:22 Uhr · 0 Leser

– Foto: Michael Schmidt

Ein sportgerichtliches Urteil sorgt im Kölner Amateurfußball für Wirbel und verschiebt die endgültige Entscheidung im Tabellenkeller. Das Bezirkssportgericht 1 hat die ursprüngliche Wertung der am letzten Spieltag abgebrochenen Partie zwischen dem FC Pesch II und dem ESV Olympia Köln aufgehoben und eine Neuansetzung angeordnet. Die Entscheidung korrigiert den bisherigen Tabellenstand und bringt für das Wiederholungsspiel im Juli ein sportliches Kuriosum mit sich.

Spielabbruch in der Nachspielzeit beschäftigt die Gerichte Rückblick: Am 7. Juni 2026 kam es am 30. und letzten Spieltag der Kreisliga A zum Aufeinandertreffen zwischen dem FC Pesch II und Olympia Köln. Die Begegnung wurde in der Nachspielzeit beim stand von 2:3 aus Sicht der Heimelf vorzeitig abgebrochen, nachdem der Pescher Spieler Denis Orbach den Schiedsrichter bedroht haben soll. Das Kreissportgericht Köln wertete das Spiel in erster Instanz nach einer mündlichen Verhandlung am 12. Juni mit 2:0 Toren für Olympia Köln. Der beschuldigte Akteur wurde zudem wegen der Bedrohung für sechs Spiele gesperrt. Gegen diese Wertung legte der FC Pesch Berufung ein – und bekam nun in zweiter Instanz Recht. Das Bezirkssportgericht 1 unter dem Vorsitz von Norbert Schneider und den Beisitzern Sven Rollinger, Matthias Faulenbach und Romina Küpper änderte das erstinstanzliche Urteil am 5. Juli 2026 im schriftlichen Verfahren ab. Die Richter entschieden, dass der Schiedsrichter nicht alle Mittel ausgeschöpft habe, um das Spiel ordnungsgemäß fortzuführen. Während die Sperre von sechs Spielen gegen den Spieler bestehen bleibt, muss die Partie komplett neu angesetzt werden. Als neuer Spieltermin wurde Sonntag, der 19. Juli 2026, um 13:15 Uhr festgelegt.

Hohe Wellen und ein heikles Transfer-Kuriosum Die angeordnete Wiederholung hat erhebliche sportliche Auswirkungen auf die Liga. Sollte der FC Pesch II das Nachholspiel für sich entscheiden, gelingt der Mannschaft der Klassenerhalt in der Kreisliga A. In diesem Fall müsste der SC West Köln den bitteren Gang in die Kreisliga B antreten. Da das Wiederholungsspiel nun jedoch mitten im Juli stattfindet, ergibt sich eine brisante Konstellation. Die alte Spielzeit endete offiziell am 30. Juni. Für die Neuansetzung gilt somit das offizielle Startrecht der neuen Saison. Das bedeutet im Klartext: Alle aktuellen Neuzugänge beider Mannschaften sind für diese Partie spielberechtigt und dürfen auflaufen. Die Spieler, die den jeweiligen Verein im Sommer verlassen haben, sind hingegen nicht mehr spielberechtigt.