Urteil gegen WSV-Capo und für die Polizei

„Der 35-jährige, in Wuppertal wohnhafte Capo (Vorsänger) einer Wuppertaler Ultra-Gruppierung wurde in den vergangenen zehn Jahren im Rahmen von Heim- und Auswärtsspielen des in der Regionalliga West spielenden Wuppertaler SV wiederholt strafrechtlich auffällig“, teilt das Verwaltungsgericht mit. „Nach Erkenntnissen des Wuppertaler Polizeipräsidiums soll er sich an Ausschreitungen gegen Polizeivollzugsbeamte im Stadion in Ahlen beteiligt sowie wiederholt an Schlägereien zwischen rivalisierenden Ultragruppierungen in Stadionnähe in Wuppertal sowie in Bonn und in der Nähe von Aachen (Drittortauseinandersetzungen) teilgenommen haben.“

Laut Urteil soll er ein „erhebliches Aggressions- und Gefährdungspotenzial (…) im Rahmen einer solchen Drittortauseinandersetzung wenige Kilometer vom Stadion am Zoo entfernt am 2. November 2024 beim Risikospiel des Wuppertaler SV gegen den KFC Uerdingen gegenüber rivalisierenden Fußballanhängern“ gezeigt haben: „Dort war es – wie aus einem dem Gericht vorliegenden Video hervorgeht – zu gegenseitigen Gewalthandlungen rivalisierender Ultrafans mitten im öffentlichen Verkehrsraum gekommen, die trotz polizeilicher Präsenz auf einer vierspurigen Straße im fließenden Straßenverkehr ausgetragen wurden.“