Urteil des Sportgerichts nach Spielabbruch

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

"Urteil Spielabbruch Kreisliga B1

Mit einem Spielabbruch musste sich das Sportgericht Enz/ Murr in einer Kammersetzung am 25.10.2025 beschäftigen.

Was war passiert?

In der hektischen Partie zwischen dem VfB Tamm II und 07 Ludwigsburg Fußball/SGV Freiberg Fußball II waren schon zwei gelb/rote und eine rote Karte notwendig, als das Heimteam zum 3:3 Ausgleich traf. Ein Spieler von 07 Ludwigsburg Fußball/SGV Freiberg Fußball II beleidigte dann einen anderen Spieler und erhielt ebenfalls eine rote Karte. Da er mit der Entscheidung nicht einverstanden war, schubste er den Schiedsrichter mit beiden Händen kräftig weg, der daraufhin das Spiel abgebrochen hatte.

Nach Sichtung und Wertung Bericht Schiedsrichter und der beiden Stellungnahmen der Vereine, wurde der Spieler nun zu einer Sperre bis 29.03.2026 verurteilt und muss zudem ein Anti-Aggressionstraining absolvieren.

Die Partie der Kreisliga B1 wird dem VfB Tamm II mit 3:0 Toren und 3 Punkten als gewonnen, 07 Ludwigsburg Fußball/SGV Freiberg Fußball II mit 0:3 Toren und 0 Punkten als verloren gewertet.

Der Verein kann noch gegen diese Entscheidung Einspruch einlegen."

__________________________________________________________________________________________________



Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

_________________________________________________________________________________________________