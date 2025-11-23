Urteil des Sportgerichtes: Zwei Spiele werden gewertet

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

"SC Neubulach verliert Wertung wegen Einsatzes eines Jugendspielers in zwei Spielen

Nach dem Kreisliga-A2-Spiel zwischen dem VfL Ostelsheim und dem SC Neubulach am 9. November 2025 hat das Sportgericht Nordschwarzwald das Spiel mit 3:0 für Ostelsheim gewertet und gegen den SC Neubulach eine Geldstrafe verhängt.

Der Verein setzte einen Spieler des ältesten Jugendjahrgangs in zwei Mannschaften am selben Spieltag ein. Der betroffene Akteur hatte zuvor im Reservespiel mitgewirkt und wurde anschließend erneut in der aktiven Herrenmannschaft eingesetzt. Dies verstößt gegen § 69 RVO in Verbindung mit § 28 Nr. 2 der Jugendordnung, der festlegt, dass Jugendspieler innerhalb eines Tages nur in einer Mannschaft eingesetzt werden dürfen.

Das Sportgericht stellte klar, dass dabei unerheblich sei, ob der Spieler im Verein bereits als Aktiver geführt werde oder wie lange er eingesetzt wurde. Auch der Einwand, die Einwechslung in der 90. Minute habe das Ergebnis nicht beeinflusst, griff nicht – da es sich um einen eindeutigen Verstoß gegen die Teilnahmeberechtigung handelt.

Das Gericht verhängte eine Geldstrafe im mittleren Bereich. Die Verfahrenskosten trägt ebenfalls der SC Neubulach. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig."

