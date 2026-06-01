 2026-06-01T10:27:43.393Z

Allgemeines

Urteil am Grünen Tisch: SV Nauheim plötzlich in der Relegation

von Gabi Wesp-Lange · Gestern, 21:00 Uhr · 0 Leser

Verlinkte Inhalte

KLA Groß-Gerau
SG Trebur/Astheim
Klein-Gerau
SKV Mörfeld.
Bauschheim

Groß-Gerau. Ein nachträgliches Urteil bringt Bewegung in die Abschlusstabelle der A-Liga Groß-Gerau: Der SV Nauheim erhält drei Punkte am Grünen Tisch und rückt damit doch noch auf den zweiten Platz vor. Auslöser ist ein umstrittenes Spiel gegen den VfB Ginsheim II, bei dem offenbar ein nicht spielberechtigter Spieler eingesetzt wurde. Für Nauheim bedeutet das die Chance auf den Aufstieg, für Konkurrent SSV Raunheim dagegen großen Ärger. Denn dort will man die Entscheidung nicht hinnehmen und geht in Berufung. Trotzdem soll die Relegation wie geplant starten – mit Nauheim mittendrin.

Warum das Urteil so spät kam, welche Rolle der Klassenleiter spielt und wie es nun weitergeht, das und das lest ihr bei echo online.