Urteil am Grünen Tisch: SV Nauheim plötzlich in der Relegation

Groß-Gerau. Ein nachträgliches Urteil bringt Bewegung in die Abschlusstabelle der A-Liga Groß-Gerau: Der SV Nauheim erhält drei Punkte am Grünen Tisch und rückt damit doch noch auf den zweiten Platz vor. Auslöser ist ein umstrittenes Spiel gegen den VfB Ginsheim II, bei dem offenbar ein nicht spielberechtigter Spieler eingesetzt wurde. Für Nauheim bedeutet das die Chance auf den Aufstieg, für Konkurrent SSV Raunheim dagegen großen Ärger. Denn dort will man die Entscheidung nicht hinnehmen und geht in Berufung. Trotzdem soll die Relegation wie geplant starten – mit Nauheim mittendrin.