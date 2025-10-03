Ursensollen vs. Königstein - mehr Spitzenspiel geht nicht

Ein Spiel der elften Runde in der Kreisliga Süd stellt alle anderen ein wenig in den Schatten, wird doch am Sonntag um 15.15 Uhr am Ursensollener Rängberg das Spitzenspiel zwischen der gastgebenden DJK und den Gästen aus Königstein angepfiffen. Die beiden Kontrahenten gehören zum die Liga anführenden, punktgleichen Dreigestirn - mehr Spitzenspiel geht also nicht. Mit einem Auge wird der SV Raigering auf dieses Spiel schauen, könnte er sich doch bei einem Unentschieden in Ursensollen und einem eigenen Erfolg beim SV Schmidmühlen die alleinige Tabellenführung holen. Am Sonntag gegen 17.30 Uhr werden wir wissen, wie sich die Tabellenkonstellation oben nach dem drittletzten Spieltag der Vorrunde darstellt. Vielleicht können ja auch die schärfsten Verfolger aus Rosenberg (gegen Luhe-Wildenau II) und Freudenberg (im Derby gegen Hirschau) näher rücken....

Kein Punkt aus zwei Partien bei einem Torverhältnis von 1:12, der SV Freudenberg hat sich zuletzt eine gewaltige "Auszeit" genommen, gehört aber bei nur drei Punkten Rückstand unverändert zu den schärfsten Verfolgern des Trios an der Spitze. Damit das auch so bleibt, soll im Derby nun der Turnaround her, alles andere darf nicht zählen. Allerdings reisen die Gäste nach vier Punkten aus den letzten beiden Matches mit gesteigertem Selbstbewußtsein an und spekulieren darauf - auch mit Hilfe der eigenen Gesetze eines Derbys - nach Ursensollen auch den Freudenbergern einen Zähler abzuknöpfen.

"Dass wir als Außenseiter nach Rosenberg fahren, ist klar. Auf jeden Fall müssen wir uns vor allem in der Defensive gewaltig gegen einen Gegner steigern, der gerade so richtig in Schwung gekommen ist. Aber wie heißt es so schön: Die Hoffnung, einen Punkt mitzunehmen, stirbt zuletzt", so der Trainerroutinier der Gäste, "Girgl" Ramsauer.

"Am Samstag kommt einer der Liganeulinge zu uns nach Rosenberg. Wir haben das Glück, erst später in der Saison gegen die Landesligareserve zu spielen, sodass wir nun gegen keine unbekannte Mannschaft antreten. Eine junge Truppe, die sicherlich versucht, Partien spielerisch zu meistern. Darauf werden wir uns einstellen, wohlwissend, dass wir in erster Linie vor allem auf uns schauen. Jede Woche müssen wir uns erneut beweisen. Wir müssen weiter die Grundtugenden auf den Platz bekommen und diszipliniert unseren Plan verfolgen. Dann sind wir überzeugt, auch dieses Wochenende die Punkte bei uns zu behalten", sagt TuS-Spielertrainer Dennis Kramer

Seit sechs Spieltagen ungeschlagen, dabei 14 Zähler im Punktesack verstaut, der Motor beim TuS läuft mittlerweile "wie geschmiert", wie vor allem der hohe Sieg in Freudenberg zuletzt deutlich machte. Nun will man in der Hüttenstadt selbstverständlich auf der Erfolgswelle weiterhin schwimmen, bei nur zwei Zählern Rückstand zum führenden Dreigestirn will man diesem weiter den "heißen Atem" spüren lassen. Der Aufsteiger aus Oberwildenau zeigte im letzten Heimspiel insbesondere im Deckungsbereich Schwächen. Gegen den offensivstarken Gastgeber müssen diese auf jeden Fall minimiert werden, sonst wird es mit dem ausgegebenen Vorhaben, einen Zähler mitzunehmen, nichts werden.

"Eine schmerzhafte Niederlage, die wir erstmal verdauen müssen. Bis auf das frühe Gegentor waren wir eigentlich komplett überlegen, bis wir uns mit einer dummen Zeitstrafe das Leben wieder selbst schwer machen. Kommen dann auch sehr gut aus der Halbzeit mit einem frühen Tor, aber schaffen es im Anschluss nicht, das Spiel über die Zeit zu bringen. Die vielen angeschlagenen und fehlenden Spieler spielen hier natürlich auch eine Rolle, wobei wir gar nicht nach Ausreden suchen wollen", sagte Gästetrainer Dominik Schuster.

"Endlich der erste Sieg, drei Punkte, fertig. Über die Art und Weise sollte man nicht viele Worte verlieren. Ich hoffe, dass der Sieg ein paar Kräfte freisetzt und offene Ohren, damit bestimmte Vorgaben einfach mal umgesetzt werden", so SVK-Coach Oliver Lassmann.

Knapp gewann der SV Hubertus Köfering das Kellerduell vor 60 Zuschauern mit 3:2 gegen den ASV Haselmühl, feierte einen ersten und im Abstiegskampf eminent wichtigen Sieg im direkten Duell mit der Konkurrenz. Dabei gelang dem SVK ein Blitzstart, denn Sebastian Grau brachte seine Farben nach drei Zeigerumdrehungen mit 1:0 in Führung. Mitte des ersten Abschnitts glichen die Gäste aus, Contrill Smith beförderte in der 23. Minute das Leder zum 1:1 ins Netz. Mit einem Gleichstand ging es in die Kabinen, ehe erneut Smith das Blatt zugunsten der Gäste zunächst wendete (46.). Doch die Freude des ASV währte nicht lange, denn Luca Kalman besorgte bereits wenig später das 2:2 (48.). Zehn Minuten vor Ende der regulären Spielzeit bog der SV Hubertus Köfering dann auf die Siegerstrasse ein, als Berhat Jundi Haji in der 80. Minute auf 3:2 stellte. Nach 95 Minuten stand schließlich fest, dass die Truppe des Trainerduos Helleder/Lassmann die zu vergebenden Big Points im Daseinskampf eingefahren hatte.

Im Tabellenkeller hat der ASV Haselmühl (14./3) nach der Niederlage in Köfering alleine die "Rote Laterne" im Besitz. Mit dem 1. FC Rieden (6./18) baut sich nun eine hohe Mauer vor der Schuster-Truppe auf, da wird es schwer, lebenswichtiges Zählbares zu holen. Mit neuem Schwung reist der SV Köfering (13./6) nach Vilseck (7./13), ob dieser reicht, punktemässig gleich nachzulegen, wird man sehen. Schließlich reisen die Kaolinstädter aus Hirschau (12./8) zum Derby nach Freudenberg, ein schwieriges Unterfangen, da der SVF nach zwei Einbußen in Folge auf Wiedergutmachung sinnt.

"Mit dem SV Freudenberg erwartet uns die derzeit immer noch beste Offensive. Von den letzten beiden Niederlagen des Gegners werden wir uns nicht blenden lassen. Auf dem kleinen Platz in Freudenberg wird es ein Spiel mit vielen Zweikämpfen. Wir wollen - wie letzte Woche - eine geschlossene Mannschaftsleistung zeigen und die guten Auftritte der letzten beiden Spiele auch in Freudenberg bestätigen. Für uns geht es um jeden Punkt", sagt Gästetrainer Andi Meyer.

"Nach zwei deutlichen Niederlagen erwarten wir Hirschau zum Derby. Es gibt nicht viel zu sagen. Ich erwarte eine Reaktion der Mannschaft und drei Punkte zuhause", erklärt SVF-Spielertrainer Basti Bauer unmißverständlich.

So., 05.10.2025, 15:15 Uhr DJK Ursensollen DJK Ursensollen TSV Königstein Königstein 15:15 PUSH

"Es ist angerichtet", die Fans aus Ursensollen und Königstein erwarten voller Spannung das Topduell der Runde 11. Sieben Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen ist die Bilanz beider Teams bisher. Dabei nötigt vor allem die bisherige Saisonleistung des Aufsteigers mächtig Respekt ab, welcher in neuer Umgebung bislang eine mehr als scharfe Klinge schlägt. Doch auch die Gäste, denen man nach dem Abgang ihres Torjägers Udo Hagerer nicht unbedingt eine solche Saison zugetraut hatte, spielen bislang eine sehr gute Rolle. Hinein also ins Topduell, sicherlich werden Tagesform und Kleinigkeiten eine Rolle spielen. "Am Sonntag erwartet uns mit Königstein eine absolute Spitzenmannschaft, die sich seit Jahren in der Kreisliga etabliert hat und in dieser Saison bislang eine sehr starke Leistung zeigt. Die Ausgangslagen beider Teams zu Saisonbeginn konnten kaum unterschiedlicher sein: Wir als Aufsteiger haben das klare Ziel, so früh wie möglich den Klassenerhalt zu sichern, während Königstein ganz oben angreifen will. Auch wenn die Tabelle aktuell etwas anderes spricht, sehe ich die Gäste aus Königstein ganz klar in der Favoritenrolle. Trotzdem wollen wir unsere Stärken auf den Platz bringen - Teamgeist, Leidenschaft und Einsatzbereitschaft. Wenn es uns gelingt, wieder an unsere Leistungsgrenze zu gehen, können wir auch gegen ein Top-Team bestehen", so der Spielertrainer der DJK, Thomas Kotzbauer. "Ein schweres Auswärtsspiel steht uns in Ursensollen bevor. Der Aufsteiger spielt eine super Saison bis jetzt und hat bewiesen, vorne gut mitspielen zu können. Wir müssen uns auf unsere Stärken konzentrieren und werden unseren Gegner nicht unterschätzen. Wir freuen uns auf das Spitzenspiel und hoffen die Punkte mitnehmen zu können", sagt der Gästecoach Roland Winkler.

So., 05.10.2025, 15:15 Uhr SV Schmidmühlen Schmidmühlen SV Raigering SV Raigering 15:15 PUSH

Eine geschlossene Teamleistung war der Schlüssel zum Punktgewinn der Greger-Truppe zuletzt in Königstein. Gegen den in den letzten Wochen sich mächtig im Aufschwung befindenden Gast wird eine solche erneut vonnöten sein, um Zählbares zu behalten. Die Brust der Panduren könnte nach der langen Erfolgsserie nicht breiter sein. Wohlwissend, dass man gegen einen abwehrstarken Gastgeber vor einer großen Herausforderung steht, reist man ins Vilstal, um nichts anderes als den achten Dreier einzufahren. "Auf uns wartet der nächste Topgegner. Der SVR steht zurecht super da, hat er doch eine gute Truppe mit einem erfahrenen Trainer, unter dem ich selbst spielen und vor allem von dem ich viel lernen durfte. Die Rollen sind somit klar verteilt, aber vielleicht liegt uns das mehr, wenn wir Außenseiter sind und nichts zu verlieren haben. Wir wollen wieder alles reinwerfen, es dem Gegner so schwer wie möglich machen und eine geschlossene Mannschaftsleistung zeigen", sagt der Spielertrainer des SVS, Alex Greger.

"Alleine ein Blick auf das Torverhältnis unseres Gastgebers zeigt schon, wo seine Stärken liegen. Erst zehn Gegentreffer zeugen davon, dass wir uns am Wochenende auf ein defensivstarkes Team einstellen können. Die Punktgewinne in Königstein und Freudenberg kommen nicht von ungefähr. So stehen wir vor einer unangenehmen Aufgabe, besitzen allerdings in der Offensive so viel Qualität, dass ich uns zutraue, dennoch Chancen herauszuarbeiten und diese so zu nutzen, dass wir am Ende den erhofften dreifachen Punktgewinn landen können. Wir wollen dranbleiben", so SVR-Coach Martin Kratzer am Telefon zu FuPa.

So., 05.10.2025, 15:00 Uhr FV 1921 Vilseck FV Vilseck SV Hubertus Köfering SV Köfering 15:00 PUSH

Nach zwei Dreiern in Folge wurde der "Aufzug nach oben", in den sich der FVV begeben hatte, beim 1:2 in Raigering gestoppt. Gegen die abstiegsgefährdeten Gäste will man nun in die Erfolgsspur zurückkehren, um den ersten Schritt zu tun, in den restlichen Matches der Vorrunde (die Gegner heissen neben Köfering noch Rieden, Edelsfeld und Luhe-Wildenau) noch möglichst viel Zählbares zu verbuchen. Erleichterung herrschte am Dienstagabend in Köfering nach dem knappen Heimsieg im Kellerduell gegen Haselmühl. Das rettende Ufer ist nun nur noch drei Punkte entfernt, Grund genug, das gesteigerte Selbstwertgefühl zu weiterem Punktegut zu nutzen und alles reinzuhauen. "Mit Köfering empfangen wir einen Gegner, der nach seinem ersten Saisonsieg neues Selbstvertrauen getankt hat und uns sicher alles abverlangen wird. Für unser Heimspiel zählt jedoch nur eines, nämlich drei Punkte. Dafür müssen wir wieder mit und ohne Ball eine Schippe drauflegen und in den entscheidenden Situationen cleverer agieren", sagt FVV-Coach Tobias Graßler. "Ich hoffe, dass unser erster Dreier ein paar Kräfte freisetzt und offene Ohren, damit bestimmte Vorgaben einfach mal umgesetzt werden. Denn diese wird es brauchen, um in Vilseck zu punkten. Mein Dank geht auch an die Zuschauer und Anhänger die uns momentan weiter unterstützen und anfeuern, denen sollte man den ersten Sieg widmen. Leider haben sich für Sonntag wieder 2-3 Spieler abgemeldet", so Gästetrainer Oliver Lassmann.

Am Sonntag um 15 Uhr steigt in Haselmühl das Vilstalderby. Der Tabellenletzte ASV (3 Punkte) empfängt den Sechstplatzierten 1. FC Rieden (18 Zähler). Die Gastgeber können mit dem bisherigen Saisonverlauf alles andere als zufrieden sein und mussten in den bisherigen zehn absolvierten Begegnungen schon neun Pleiten hinnehmen. Im Nachholspiel vergangenen Dienstag beim Vorletzten SV Köfering verspielte die Schuster-Truppe eine 2:1-Führung, um am Ende nach einer 2:3-Niederlage einmal mehr mit leeren Händen dazustehen. Da ein Derby bekanntlich immer seine eigenen Gesetze hat, will man nun vor heimischer Kulisse den Favoriten aus Rieden ärgern und zumindest einen Punkt einheimsen. Der Vorjahresvizemeister, der sein Heimspiel gegen den FC Weiden-Ost II denkbar knapp mit 2:1 gewann, hadert derzeit mit seiner Chancenverwertung und kam in den letzten drei Auswärtspartien (1:1 in Rosenberg, 2:2 in Köfering, 0:0 in Luhe-Wildenau) jeweils nicht über ein Unentschieden hinaus. Diesmal will man unbedingt seiner Rolle als Siegesanwärter gerecht werden und endlich wieder in der Fremde dreifach punkten. (Quelle: Vorschau Peter Gattaut, FCR) "Nach der Niederlage gegen Köfering ist die Stimmung natürlich erstmal im Keller. Jeder weiß wie schwer es jetzt wird, wieder dort unten rauszukommen. Gegen Rieden müssen wir schauen, was der Kader hergibt und dann werden wir auch hier versuchen, unsere Punkte zu holen", sagt Dominik Schuster, der Haselmühler Coach. "Mit dem Auswärtsspiel bei meinem ehemaligen Verein dem ASV Haselmühl steht uns ein schwieriges Spiel bevor. Ich kenne die Mannschaft noch sehr gut und weiß, was sie zu leisten im Stande ist. Wir werden erneut eine Topleistung benötigen, damit wir in Haselmühl bestehen können", sagt Gästetrainer Bernd Scheibel vor der Partie an seiner alten Wirkungsstätte, stand er doch beim Gastgeber von 2020 bis 2024 an der Außenlinie.