Ursensollen: Spielercoach und Torjäger in Personalunion verlängert

So schenkt die DJK auch in der neuen Spielzeit ihrem bewährtem Trainerteam das Vertrauen. Das heißt, dass der Cheftrainer der ersten Mannschaft Thomas Kotzbauer (34) – bereits seit Herbst 2017 auf der Kommandobrücke – trotz einer ganzen Reihe von Angeboten anderer Vereine weiterhin seinen Heimatverein coachen wird. Und das unabhängig davon, ob die DJK ihre Tabellenführung bis zum Schluss verteidigen kann und aufsteigt, oder nicht. Und auch in der „Zweiten“ setzt man auf Bewährtes: So bleibt Johannes Wenkmann weiterhin der Verantwortliche. Da er jedoch etwas kürzer treten möchte, wird er von Markus Edenharder, dem langjährigen Kapitän der DJK, Unterstützung erhalten.



Dass man sich bei der Vereinsführung der DJK Ursensollen auf eine weitere Zusammenarbeit freut, hat seine Gründe. Thomas Kotzbauer setze die Philosophie des Vereins, im Schwerpunkt auf junge, hungrige Spieler aus dem eigenen Stall zu setzen, hervorragend um. So hätten viele hoffnungsvolle Talente erfolgreich in die erste Mannschaft einbaut werden können, wie die Ursensollener Vereinsoberen mitteilen. Und auch menschlich passe Thomas Kotzbauer einfach toll zur DJK. „Tom ist nicht nur ein hervorragender Trainer, sondern auch eine echte Identifikationsfigur für die DJK. Sein Engagement und seine Loyalität sind unbezahlbar“, heißt es in der Presseerklärung. Erfreulich wäre zudem die Entwicklung der zweiten Mannschaft. Sie gehört seit dieser Spielzeit wieder eigenständig zum Starterfeld der A-Klasse und hat sich erfolgreich etabliert.



Tatsächlich kann man Thomas Kotzbauer schon fast als Urgestein des Vereins bezeichnen, hat er doch nahezu sein komplettes Fußballerleben bis zum heutigen Tag bei der DJK Ursensollen verbracht. In frühester Kindheit hat er dort seine ersten Schritte getan, hat alle Jugendmannschaften durchlaufen, wo sein außergewöhnliches Talent schon sehr bald erkennbar war. Nach mehreren Jahren im Herrenbereich in Kreisklasse und Kreisliga wagte er 2014 den Sprung zur DJK Ammerthal, wo er neben Einsätzen in der zweiten Mannschaft (14 Tore in 15 Spielen) auch Bayernligaluft in der „Ersten“ schnuppern durfte (9 Einsätze). Nach dem Abstieg der Grün-Schwarzen in die Landesliga gehörte er in der Spielzeit 2015/16 dem Stamm der Landesligaelf an und durfte dabei insgesamt 26 mal, meist als Einwechselspieler, mithelfen, den sofortigen Wiederaufstieg in die Bayernliga zu meistern. Der Zeitaufwand, den der Fußball auf hohem Niveau mit sich bringt und der mit seinem beruflichen Fortkommen nur schwer zu vereinbaren war, war schließlich der Hauptgrund für Thomas Kotzbauer, im Sommer 2016 wieder zu seinem Heimatverein nach Ursensollen zurückzukehren.



2017 übernahm „Tom“ bei der DJK den Posten des Co-Trainers. Nachdem der damalige Coach während der Saison seinen Abschied erklärte, schlüpfte er schließlich in die Funktion des Cheftrainers. Seit der Saison 2018 bekleidet Kotzbauer nun den Job des Chefanweisers bei der DJK. „Es freut mich sehr, dass mein Vertrag verlängert wurde. Die Zusammenarbeit mit den Spielern und die Atmosphäre im Team sind super. Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit und das Vertrauen, das der Verein mir entgegenbringt“, kommentiert Kotzbauer seinen weiteren Verbleib in Ursensollen.



Aktuell befindet sich die DJK in der Vorbereitung auf die Rückrunde. Seit ein paar Wochen arbeitet man fleißig, um zum Re-Start – der Ligaprimus erwartet im „Match der Extreme“ am 22. März Schlusslicht Raigering – topfit zu sein. Mit aktuell 44 Punkten besetzt man den Ligathron, es geht also als Spitzenreiter in die entscheidende Phase der Saison. Dass man den „Platz an der Sonne“ bis zum Saisonende verteidigen möchte, sei klar. Fokussiert und hochkonzentriert nehme man die Rolle des Gejagten an und stelle sich mit großer Motivation den noch kommenden schwierigen Aufgaben, um das große Ziele zu erreichen, so der Tenor aus der Kotzbauer-Truppe.