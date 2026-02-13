Ursensollen setzt weiter auf Urgestein Thomas Kotzbauer Der Kreisliga-Neuling verlängert den Vertrag mit der 35-jährigen DJK-Identifikationsfigur, die schon seit 2018 auf der Kommandobrücke steht von Werner Schaupert · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser

„Dauerbrenner“ Thomas Kotzbauer (links) geht in sein achtes Jahr als Chefanweiser bei der DJK Ursensollen. – Foto: Wolfgang Ignatz

Die DJK Ursensollen aus der Kreisliga Süd Amberg/Weiden stellt frühzeitig die Weichen für die Zukunft und setzt auch in der Saison 2026/2027 auf ihr bewährtes Trainerteam. Wie der Verein in einer Pressemitteilung an FuPa erklärt, verlängert man die Zusammenarbeit mit Coach Thomas Kotzbauer (35) und setzt damit ein Zeichen für Kontinuität, Vertrauen und echte Verbundenheit. Auch die beiden Verantwortlichen der in der A-Klasse beheimateten zweiten Mannschaft, Markus Edenharder und Johannes Wenkmann, machen weiter – tauschen dabei aber die Rollen.

Die vergangenen Jahre hätten eindrucksvoll gezeigt, welchen Weg die DJK Ursensollen eingeschlagen habe. Der Gewinn der Meisterschaft in der Kreisklasse Süd und der damit verbundene Aufstieg in die Kreisliga wären nicht nur sportliche Meilensteine, sondern das Ergebnis kontinuierlicher und engagierter Arbeit, so der Wortlaut der Mitteilung weiter. „Die Mannschaft präsentierte sich dabei nicht nur erfolgreich, sondern auch spielerisch überzeugend und mannschaftlich geschlossen – eine Entwicklung, die auch die Handschrift des Trainerteams trägt.“



Besonders stolz wäre man in Ursensollen darauf, dass sich zahlreiche Jugendspieler gerade im Aufstiegsjahr sofort im Herrenbereich integrieren konnten. „Heute sind sie feste Bestandteile der Mannschaft. Genau das ist der Weg, für den der Verein steht: Eigengewächse fördern, Verantwortung übertragen und gemeinsam wachsen“, heißt es da und sieht sich damit in der Philosphie bestätigt, auf den Nachwuchs aus dem „eigenen Stall“ zu setzen.





Großen Anteil an der positiven, erfreulichen Entwicklung hätten natürlich die Übungsleiter beider Mannschaften mit Thomas Kotzbauer an der Spitze. „Wir wissen, was wir an unserem Trainerteam haben“, heißt es aus der Vereinsführung. „Die sportliche Entwicklung, die Identifikation mit dem Verein und der Umgang mit unseren jungen Spielern sind außergewöhnlich. Das ist nicht selbstverständlich – und genau deshalb setzen wir diesen Weg gemeinsam mit Tom fort“, so Abteilungsleiter Martin Schmidt.



Mit der Verlängerung bis 2026/2027 schafft die DJK Ursensollen nun nicht nur Planungssicherheit, sondern unterstreicht auch ihre klare Haltung: „Hier geht es nicht um kurzfristige Erfolge, sondern um nachhaltige Entwicklung, Zusammenhalt und Leidenschaft für den Fußball in Ursensollen“, teilt die DJK abschließend mit.



