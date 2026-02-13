Ursensollen setzt weiter auf Urgestein Thomas Kotzbauer

Die DJK Ursensollen aus der Kreisliga Süd Amberg/Weiden stellt frühzeitig die Weichen für die Zukunft und setzt auch in der Saison 2026/2027 auf ihr bewährtes Trainerteam. Wie der Verein in einer Pressemitteilung an FuPa erklärt, verlängert man die Zusammenarbeit mit Coach Thomas Kotzbauer (35) und setzt damit ein Zeichen für Kontinuität, Vertrauen und echte Verbundenheit. Auch die beiden Verantwortlichen der in der A-Klasse beheimateten zweiten Mannschaft, Markus Edenharder und Johannes Wenkmann, machen weiter – tauschen dabei aber die Rollen.
Die vergangenen Jahre hätten eindrucksvoll gezeigt, welchen Weg die DJK Ursensollen eingeschlagen habe. Der Gewinn der Meisterschaft in der Kreisklasse Süd und der damit verbundene Aufstieg in die Kreisliga wären nicht nur sportliche Meilensteine, sondern das Ergebnis kontinuierlicher und engagierter Arbeit, so der Wortlaut der Mitteilung weiter. „Die Mannschaft präsentierte sich dabei nicht nur erfolgreich, sondern auch spielerisch überzeugend und mannschaftlich geschlossen – eine Entwicklung, die auch die Handschrift des Trainerteams trägt.“
Besonders stolz wäre man in Ursensollen darauf, dass sich zahlreiche Jugendspieler gerade im Aufstiegsjahr sofort im Herrenbereich integrieren konnten. „Heute sind sie feste Bestandteile der Mannschaft. Genau das ist der Weg, für den der Verein steht: Eigengewächse fördern, Verantwortung übertragen und gemeinsam wachsen“, heißt es da und sieht sich damit in der Philosphie bestätigt, auf den Nachwuchs aus dem „eigenen Stall“ zu setzen.
Thomas Kotzbauer – er geht in der kommenden Saison in sein neuntes Jahr bei der DJK – kann man schon fast als Urgestein des Vereins bezeichnen, hat er doch nahezu sein komplettes Fußballerleben bis zum heutigen Tag bei der DJK Ursensollen verbracht. In frühester Kindheit hat er dort seine ersten Schritte getan, hat alle Jugendmannschaften durchlaufen, wo sein außergewöhnliches Talent schon sehr bald erkennbar war. Nach mehreren Jahren im Herrenbereich in Kreisklasse und Kreisliga wagte er 2014 den Sprung zur DJK Ammerthal, wo er neben Einsätzen in der zweiten Mannschaft (14 Tore in 15 Spielen) auch Bayernligaluft in der „Ersten“ schnuppern durfte (9 Einsätze). Nach dem Abstieg der Grün-Schwarzen in die Landesliga gehörte er in der Spielzeit 2015/16 dem Stamm der Landesligaelf an und durfte dabei insgesamt 26 mal, meist als Einwechselspieler, mithelfen, den sofortigen Wiederaufstieg in die Bayernliga zu meistern.
Der Zeitaufwand, den der Fußball auf hohem Niveau mit sich bringt und der mit seinem beruflichen Fortkommen nur schwer zu vereinbaren war, war schließlich der Hauptgrund für Thomas Kotzbauer, im Sommer 2016 wieder zu seinem Heimatverein nach Ursensollen zurückzukehren. 2017 übernahm „Tom“ bei der DJK den Posten des Co-Trainers. Nachdem der damalige Coach während der Saison seinen Abschied erklärte, schlüpfte er schließlich in die Funktion des Cheftrainers. Seit der Saison 2018 bekleidet Kotzbauer nun den Job des Chefanweisers bei der DJK.