Ursensollen nach neun Jahren zurück in der Kreisliga

"Wir waren über 90 Minuten sehr fokussiert. Die Leistung war echt stark. Hinten haben wir wieder zu Null gespielt und vorne haben wir die Chancen konsequent genutzt. Ich möchte meiner Mannschaft meine Glückwünsche aussprechen. Die Meisterschaft ist ein verdienter Erfolg und ich bin echt sehr stolz auf mein Team", so ein überglücklicher DJK-Spielertrainer Thomas Kotzbauer, der seit der Saison 2017/18 ununterbrochen als Coach des frischgebackenen Kreisligisten fungiert.

Auch bei Fußballabteilungsleiter Martin Schmidt war die Freude natürlich riesig, dass der so sehnlichst erhoffte Aufstieg endlich geklappt hat, denn seit dem Abstieg aus der Kreisliga 2016 schnupperte die DJK einige Male an den Aufstiegsplätzen, erreichte sie doch in den neun Jahren Kreisklasse grundsätzlich eine Platzierung unter den ersten Fünf. "In den letzten Jahren sind wir tatsächlich oftmals knapp gescheitert. Diese Saison hat man von Anfang an gemerkt, dass die Chemie in der Mannschaft passt. Dass jeder daran glaubt und dass jeder das will. Vor der Saison habe ich den Jungs gesagt, wir werden es schaffen, wenn ein Rad ins andere greift. Dazu gehört nicht nur die 1. Mannschaft und die Trainer, dazu gehört das ganze Umfeld, vom Sportheimbetrieb über den Platzwart bis zur Abteilungsleitung und bis zur 2. Mannschaft, damit die Jungs sich auf Fußball konzentrieren können und nicht beispielsweise fünf Minuten vor Spielbeginn noch den Platz streuen müssen. Das hat diese Saison einfach super gepasst. Was mich besonders stolz macht, ist, dass sich die Jungs aus der Jugend gleich in der ersten Saison teilweise einen Stammplatz erspielt haben. So konnten auch verletzungsbedingte Ausfälle kompensiert werden. Die Jungs haben sich das dieses Jahr einfach absolut verdient", so der Ursensollener Fußballboss.

Tore: 1:0 Thomas Kotzbauer (21.), 2:0 Fabian Meier (24.), 3:0 David Weber (32.), 4:0 Thomas Kotzbauer, 5:0 Dumitru Melenciuc (63.), 6:0 Thomas Kotzbauer (74./Strafstoß) - Schiedsrichter: Sergiy Kuzmenko - Zuschauer: 50

Schauen wir noch auf den Kampf um die Plätze 2 und 3. Da hat die Germania aus Amberg mit 54 Punkten die besten Karten als Vizemeister durchs Ziel zu gehen und zum zweiten Mal in Folge Relegation spielen zu können. Hoffnung, auf der zweiten Stufe des "Stockerls" zu stehen, machen sich aber noch der 1. FC Neukirchen (50 Punkte - er wäre der aktuell beste Kreisklassendritte und damit ebenfalls in den Entscheidungsspielen) und die DJK Ensdorf (48 Punkte). Die SG Mipo/Traßlberg (47 Punkte) kann nur noch den dritten Rang erreichen.

Schließlich noch ein Blick in den Tabellenkeller, wo der TSV Kümmersbruck (10./24) mit dem 4:1 im Kellerduell beim TuS Rosenberg II (12./18) den direkten Klassenerhalt eintüten konnte. Nur noch den Relegationsplatz erreichen - dort stehen aktuell eben die Hüttenstädter mit fünf Punkten Rückstand auf Rang 11 stark "überstundengefährdet" - können der SV Inter Bergsteig Amberg II (14./13) und der SV Raigering II (13./14). Noch nicht in Sicherheit ist der SV Kauerhof (11./23), der aktuell den ersten Platz am rettenden Ufer innehat.

Im Überblick die restlichen Matches des 24. Spieltags in der Kreisklasse Süd: