Ursensollen: Kontinuität und frischer Wind vor Kreisliga-Rückkehr

Zwei Wochen vor dem Start in die neue Kreisliga-Saison befindet sich die DJK Ursensollen mitten in der Vorbereitung – und das mit viel Zuversicht. Nach dem Meistertitel in der Kreisklasse Süd und dem erfolgreichen Aufstieg in der vergangenen Saison geht der komplette bisherige Kader beider Teams auch in die neue Spielzeit, was Vorstand Daniel Meuler besonders freut: „Es ist ein wichtiges Zeichen, dass unser Aufstiegskader zusammengeblieben ist. Das spricht für die gute Stimmung und den Zusammenhalt in der Mannschaft“, so der Vereinschef.