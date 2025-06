Urs Keser: "Natürlich kann ich keine großen Töne spucken"

Im Rückspiel um den Aufstieg in die Fußball-Landesliga steht die SG FC Wehr-Brennet vor einer scheinbar unlösbaren Aufgabe. Im Interview spricht SG-Trainer Urs Keser über Selbstkritik und Motivation für die Partie in Emmendingen.

Es müsste schon ein kleines Fußballwunder her, wenn die SG FC Wehr-Brennet doch noch den Aufstieg in die Landesliga schaffen will. Nach der 0:4-Heimniederlage im Hinspiel gegen den FC Emmendingen sind die Chancen, nach 14 Jahren auf die überbezirkliche Bühne zurückzukehren, nur noch ausnehmend gering. Im allerletzten Spiel der Spielgemeinschaft, die sich zum Saisonende nach fünf Jahren wieder in die Stammvereine FC Wehr und Spvgg. Brennet-Öflingen auflösen wird, will sich der Bezirksliga-Vizemeister am Samstag (16.30 Uhr) trotzdem nochmal von seiner besten Seite präsentieren. SG-Trainer Urs Keser ist sich der Schwere der Aufgabe im Elzstadion dabei bewusst.